António José Seguro e André Ventura deverão protagonizar a segunda volta que não se repetiu desde 1986, quando Mário Soares derrotou Freitas do Amaral.
António José Seguro e André Ventura deverão protagonizar a segunda volta que não se repetiu desde 1986, quando Mário Soares derrotou Freitas do Amaral.Foto: Foto: Paulo Spranger/Leonardo Negrão Composição: Fernando Almeida
Política

Sondagem DN/Aximage: André Ventura e António José Seguro vão destacados a caminho da segunda volta

Principais adversários do líder do Chega e do antigo secretário-geral do PS estão agora a mais de oito pontos. Há 14,1% de indecisos, mas os protagonistas de 8 de fevereiro parecem encontrados.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Chega
André Ventura
Marcelo Rebelo de Sousa
Sondagem
Aximage
Marques Mendes
António José Seguro
João Cotrim de Figueiredo
edição impressa
Gouveia e Melo
segunda volta
Presidenciais 2026
Presidenciais de 2026
Eleições presidenciais 2026
Barómetro DN/Aximage

