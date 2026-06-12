Sintra. Tribunal de Contas dá luz verde à compra de 39 camiões para recolha de lixo

A Câmara Municipal de Sintra recebeu esta sexta-feira, 12 de junho, a confirmação de que o Tribunal de Contas concedeu visto prévio favorável ao contrato de aquisição de 39 novas viaturas destinadas à recolha de resíduos, num investimento de cerca de 12 milhões de euros.Segundo fonte da autarquia, as viaturas serão entregues de forma faseada ao longo deste ano e permitirão substituir parte da atual frota, que inclui veículos com mais de uma década de serviço. Este reforço integra um conjunto mais amplo de investimentos na área da higiene urbana, entre os quais a substituição de 1.500 ecopontos, num investimento superior a 600 mil euros, acrescenta a mesma fonte.Recentemente, entraram também ao serviço três novas viaturas destinadas à recolha de monos e à desinfeção de contentores.Segundo a autarquia, o objetivo passa por melhorar as condições de trabalho de quem, todos os dias, garante a limpeza da cidade e a recolha do lixo naquele que é o segundo concelho com mais população do país e onde se sente muita pressão nesta área dos resíduos: diariamente são recolhidas cerca de 560 toneladas de resíduos nas ruas de Sintra.Em declarações ao DN, Marco Almeida considerou a decisão do Tribunal de Contas como "uma vitória" e "o primeiro passo para acabar com a pouca vergonha que herdámos". "Viaturas com mais de 10 anos ao serviço dos sintrenses não podia continuar. É uma situação que, reconheço, ultrapassou todos os limites e só não está pior devido ao esforço que os profissionais dos SMAS fazem todos os dias", afirmou.Recorde-se que o executivo de Marco Almeida tinha anulado em março passado um concurso público lançado pela gestão anterior, de Basílio Horta, para o aluguer operacional de 69 camiões de recolha de resíduos urbanos, avaliado em mais de 70,5 milhões de euros ao longo de seis anos.Na altura, Marco Almeida considerou o modelo inviável, apontando riscos de insustentabilidade financeira, possível aumento de tarifas para os munícipes e limitações na concorrência do procedimento.Já em abril, o município aprovou o investimento de 12 milhões de euros na aquisição direta de viaturas, que agora recebeu então o visto prévio favorável do Tribunal de Contas..Câmara de Sintra anula adjudicação de 69 camiões do lixo por 70,5 milhões de euros\n