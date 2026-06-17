Seguro defende que Portugal, Espanha e Itália não devem aceitar “lugar periférico” na revolução da IA

O Presidente da República, António José Seguro, defendeu esta quarta-feira (17 de junho) que Portugal, Espanha e Itália “não têm de aceitar um lugar periférico” no novo mundo da Inteligência Artificial (IA), “uma das transformações mais profundas no trabalho desde a revolução industrial”.“O mundo está a assistir a uma corrida entre dois modelos de IA: o modelo americano, orientado para o mercado, e o modelo chinês, orientado para o controlo do Estado. A Europa tem uma outra via, orientada para o desenvolvimento, assente nos direitos e na democracia”, sustentou Seguro, no seu primeiro discurso enquanto chefe de Estado num simpósio da organização empresarial COTEC Europa, este ano celebrado na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza, Itália.Numa edição, a 19ª, consagrada este ano ao tema “Repensar o trabalho na era da IA: Transformação, Oportunidade, Governação”, António José Seguro, que recebeu as boas-vindas à COTEC Europa por parte do Rei Felipe VI de Espanha e do Presidente italiano, Sergio Mattarella, que há vários anos marcam presença neste encontro, focou muito a sua intervenção na necessidade de “governar a IA”, pois esta, defendeu, “não é neutra, nunca foi”.“Os sistemas de IA reproduzem os valores de quem os concebe, os dados com que são treinados, os incentivos de quem os financia. Quando esses valores são os da maximização do lucro sem critério ou os dos sistemas políticos que não prestam contas a ninguém, o resultado não é inovação ao serviço das pessoas, é inovação contra as pessoas”, disse.“Estamos aqui representantes de três democracias europeias. Três países com forte capital cultural, com tradições científicas sólidas, com sociedades que valorizam a coesão e a solidariedade. Não somos os maiores países, não somos os mais rápidos na adoção desta mudança, mas podemos ser os mais responsáveis. E a responsabilidade neste contexto não é uma limitação, é uma vantagem competitiva”, defendeu.De acordo com o Presidente da República, “Portugal, Espanha e Itália conhecem bem o valor da abertura ao mundo”, sendo “países atlânticos e mediterrânicos, países de circulação, de comércio, de cultura, de ciência e de indústria”, que devem reivindicar então o seu espaço na transformação em curso.“Não temos de aceitar um lugar periférico na próxima revolução tecnológica. Temos universidades, engenheiros, empresas, energia renovável, conectividade, capacidade industrial e uma relação histórica com geografias que contam cada vez mais no xadrez mundial. O que nos falta muitas vezes é a escala e a coordenação”, disse.A anteceder os discursos dos chefes de Estado, os líderes das COTEC de Portugal, Espanha e Itália assinaram um memorando de entendimento, proposto pela Associação Empresarial para a Inovação portuguesa, para a criação de uma “plataforma mediterrânica-atlântica”, uma aliança estratégica focada no impulso tecnológico e no investimento em ‘deep tech’ (tecnologias de vanguarda), estabelecendo um eixo comum de inovação entre os três países do Sul da Europa.De acordo com Seguro, “a cooperação entre Portugal, Espanha e Itália deve ser mais do que uma fotografia institucional, deve traduzir-se em instrumentos concretos”, e esta iniciativa mediterrânico-atlântica “aponta exatamente nessa direção”, e “é assim que a Europa deixa de apenas diagnosticar dependências e começa a construir capacidades”.“Os nossos três países podem e devem dar esse exemplo”, afirmou.António José Seguro ainda participará hoje ao início da noite num jantar oferecido pelo chefe de Estado italiano ao Presidente da República e ao Rei de Espanha, após o que regressará a Lisboa..Costa e Silva pede regulação na IA "em doses inteligentes, porque a inovação é fundamental".Seguro: "A Europa é uma causa que vale a pena defender e, quando necessário, reformar com coragem"