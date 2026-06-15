Costa e Silva pede regulação na IA "em doses inteligentes, porque a inovação é fundamental"

António Costa e Silva pede "regulação em doses inteligentes, porque a inovação é fundamental", no que diz respeito à Inteligência Artificial (IA). A afirmação do antigo ministro da Economia foi feita no painel "Tecnologia e IA: Ética, Inovação e Geopolítica" da Grande Conferência do DN que decorre esta segunda-feira, 15 de junho, na Fundação Champalimaud. O painel é moderado por Nuno Vinha, diretor adjunto do DN e conta ainda com Maria Manuel Leitão Marques, ex-ministra da Presidência e eurodeputada, Luísa Ribeiro Lopes, presidente da .PT e Diogo Madeira, diretor da Huawei Portugal. O ex-governante salientou a necessidade de investir no desenvolvimento de IA em português. Isto porque eventuais modelos com linguagem portuguesa vão ser importantes para as comunidades lusófonas ao redor do mundo. "É um aspeto que vai ser crucial no futuro", sublinha.Em simultâneo, a necessidade de regular o uso de IA foi um ponto que uniu os participantes, ainda que estes tenham deixado alguns alertas. "A regulação é quase como era há um século... e a tecnologia está sempre a mudar", assinalou Maria Manuel Leitão Marques, ex-ministra da Presidência e eurodeputada.Diogo Madeira, diretor da Huawei Portugal, diz que "devíamos falar mais como é que podemos desenvolver [a IA]" e não "bloqueá-la", ainda que tenha deixado claro que não descarta a necessidade de haver regulação. A isto soma-se o fator de estas tecnologias merecerem um estatuto de "confiança zero", explicou."Não devemos confiar à partida, devemos é ter regras claras", na perspetiva do próprio. Entre outros aspetos destacados pelo próprio surge o facto de Portugal não consegue competir em escala com outras potências do setor. Ora, "os países que não conseguem competir em escala devem competir em velocidade", reitera.Voltando ao tema do desenvolvimento de IA em língua portuguesa, Luísa Ribeiro Lopes, presidente da .PT, tem o entendimento de que "temos que ensinar a máquina a falar português", disse. Se assim for, teremos mais poder para "influenciar", tornando a máquina "mais inclusiva", lembra.A própria abordou ainda a necessidade de introduzir, "dados que alimentem as máquinas em português", de forma a proporcionar estas oportunidades..Gonçalo Saraiva Matias assinala "nova fase" da reforma do Estado durante Grande Conferência do DN.Acompanhe aqui a Grande Conferência DN. "IVA e contribuições para a Segurança Social estão a crescer".Grande Conferência do DN. "O dinheiro ainda precisa de conversar com diferentes tipos de moeda"