Grande Conferência do DN. "O dinheiro ainda precisa de conversar com diferentes tipos de moeda"

O sistema bancário ainda se vê travado por restrições ligadas às fronteiras entre os países. Neste âmbito, "o dinheiro ainda precisa de conversar com diferentes tipos de moeda", de acordo com Marcos Nunes, CEO da Tangem Pay.O próprio é keynote speaker na Grande Conferência do DN, que decorre esta segunda-feira, 15 de junho, na Fundação Champalimaud. A intervenção tem por tema "Da centralização à liberdade digital: o novo capítulo da sociedade conectada".A fintech detém uma plataforma que permite transacionar criptomoedas independentemente da nacionalidade de quem emite e quem recebe o dinheiro. Para tal, recorre às criptomoedas, que demoram "cinco segundos" a entrar na conta do destinatário, já que ocorrem através da blockchain, diz o responsável.Neste âmbito, está a implementar uma ideia a que chama Banking 3.0, que diz respeito à separação da estrutura financeira do acesso ao sistema financeiro tradicional. Neste contexto, a infraestrutura torna-se uma plataforma digital, com Marcos Nunes a traçar um paralelismo com a cloud da AWS..Grande conferência DN: Inteligência artificial, ética. Os desafios do "médico humano".Acompanhe aqui a Grande Conferência DN. "IVA e contribuições para a Segurança Social estão a crescer".Grande Conferência DN: "Não é um acordo de paz, é um cessar-fogo, um calendário e uma agenda para futuras negociações"