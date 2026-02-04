PS vai apresentar contestação ao subsídio social de mobilidade e agendou para dia 18 a votação

A Conferência de líderes que decorreu esta quarta-fera (4 de fevereiro) na Assembleia da República agendou o próximo mês de trabalhos no Parlamento. O grande destaque é a fixação da data para a discussão quanto ao subsídio social de mobilidade. O PS está contra a medida que avançou no Parlamento em janeiro e levará a discussão e votação nesse dia uma apreciação parlamentar para revogar o documento. Atualmente, o PS é contra a imposição da obrigatoriedade de ausência de dívidas ao fisco e à Segurança Social e questiona também os próprios valores atribuídos. Sabe o DN que é possível que os socialistas tentem provar a inconstitucionalidade do projeto de lei. Na Conferência de líderes, ficaram marcados dois plenários, dias 19 e 20 de fevereiro. O plenário de 19 de fevereiro será dedicado a declarações políticas dos vários partidos e, no dia 20, além dos diplomas do Governo sobre violência doméstica, que alteram o Código Penal e regulam custas judiciais, serão debatidas iniciativas do Chega sobre a utilização de armas de fogo pelas forças de segurança.A 26 de fevereiro, o plenário avaliará um diploma do PS relacionado com as chamadas "camas sociais" nos hospitais, outro da IL para alterar o Código do Processo Tributário dos Tribunais Administrativos e ainda iniciativas do Livre de prevenção e preparação do país para catástrofes como a depressão Kristin, que causou dez mortes em Portugal. Essa mesma proposta foi noticiada esta terça-feira pelo DN e incide em kits de emergência e fundos de catástrofe (pode ler aqui).Para o mesmo plenário, está também agendado um projeto do PCP sobre os complementos de pensão das forças militares e das forças de segurança, outro do CDS-PP sobre cuidados paliativos pediátricos e ainda um do BE relacionado com dádivas de sangue.Debate de dia 27 terá ministro da Reforma do EstadoFicou marcado ainda um debate setorial com o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, para dia 27. No caso, estará em cima da mesa a justificação a processos de burocracia nos apoios aos afetados pela Kristin, mas também alíneas relacionados com a descentralização e distribuição de competências pelos municípios.Foi formalmente anunciado pelo grupo parlamentar do PSD o adiamento das jornadas parlamentares, que estavam previstas para segunda e terça-feira. Hugo Soares, líder da bancada, justificou a decisão "em virtude do momento que o país atravessa quanto às intempéries.".Açores e Madeira. Governo alarga dois meses a suspensão da prova de dívidas para uso do subsídio de mobilidade.Plataforma para acesso ao subsídio social de mobilidade disponível até ao final do mês\n\n.Apoios até 10 mil euros. Plataforma online para inscrição deverá estar disponível entre hoje e quarta-feira