André Ventura no Palácio de São Bento
André Ventura no Palácio de São BentoANTÓNIO COTRIM/LUSA (arquivo)
Política

Primeiro-ministro e líder do Chega reunidos em São Bento

Chumbo do Tribunal Constitucional à lei da nacionalidade e à inviabilização da reforma laboral pela concertação social em dicussão.
Sofia Fonseca
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O primeiro-ministro e o presidente do Chega estão reunidos em São Bento, num encontro que, segundo André Ventura, tem por temas a lei da nacionalidade e o pacote laboral.

Numa nota à comunicação social, o Chega informou que “na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional à lei da nacionalidade e à inviabilização da reforma laboral pela concertação social, o presidente do Chega e o líder do PSD reúnem hoje, às 15:30, na residência oficial do primeiro-ministro”.

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