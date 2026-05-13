Primeiro-ministro e líder do Chega reunidos em São Bento

O primeiro-ministro e o presidente do Chega estão reunidos em São Bento, num encontro que, segundo André Ventura, tem por temas a lei da nacionalidade e o pacote laboral.Numa nota à comunicação social, o Chega informou que “na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional à lei da nacionalidade e à inviabilização da reforma laboral pela concertação social, o presidente do Chega e o líder do PSD reúnem hoje, às 15:30, na residência oficial do primeiro-ministro”..Renúncia de juiz presidente acelera eleição do Tribunal Constitucional