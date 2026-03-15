António José Seguro em Mourísia, Arganil, no dia 10 de março de 2026, no segundo dia do programa da sua tomada de posse.
António José Seguro em Mourísia, Arganil, no dia 10 de março de 2026, no segundo dia do programa da sua tomada de posse.Foto: Paulo Novais/Lusa
Política

Primeira Presidência Aberta de Seguro arranca a 6 de abril em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém

O programa detalhado da primeira Presidência Aberta de António José Seguro ainda não foi divulgado.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

O Presidente da República, António José Seguro, anunciou que a sua primeira Presidência Aberta vai realizar-se na semana de 6 de abril nas regiões da zona Centro afetadas pelas intempéries de fevereiro.

De acordo com a nota publicada este domingo, 15 de março, no site da Presidência da República, "a iniciativa abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais".

O objetivo, avança a Presidência da República, é escutar as populações, testemunhar os impactos das intempéries, e aferir "as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas".

O programa detalhado desta primeira Presidência Aberta de António José Seguro será divulgado mais tarde.

António José Seguro em Mourísia, Arganil, no dia 10 de março de 2026, no segundo dia do programa da sua tomada de posse.
António José Seguro: "Serei um presidente exigente. Menos palavras, mais atos"
António José Seguro em Mourísia, Arganil, no dia 10 de março de 2026, no segundo dia do programa da sua tomada de posse.
António José Seguro afirma que Portugal é um todo e um país onde todos contam
Presidente da República
António José Seguro
Presidência aberta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt