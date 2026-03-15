Primeira Presidência Aberta de Seguro arranca a 6 de abril em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém

O Presidente da República, António José Seguro, anunciou que a sua primeira Presidência Aberta vai realizar-se na semana de 6 de abril nas regiões da zona Centro afetadas pelas intempéries de fevereiro. De acordo com a nota publicada este domingo, 15 de março, no site da Presidência da República, "a iniciativa abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais". O objetivo, avança a Presidência da República, é escutar as populações, testemunhar os impactos das intempéries, e aferir "as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas". O programa detalhado desta primeira Presidência Aberta de António José Seguro será divulgado mais tarde..António José Seguro: "Serei um presidente exigente. Menos palavras, mais atos".António José Seguro afirma que Portugal é um todo e um país onde todos contam