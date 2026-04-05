O Presidente da Repúblico começa esta segunda-feira a sua primeira Presidência aberta na Sertã, região de Castelo Branco.
O Presidente da Repúblico começa esta segunda-feira a sua primeira Presidência aberta na Sertã, região de Castelo Branco.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Primeira Presidência Aberta de Seguro aguardada com expectativa em Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Santarém

O Presidente da República recupera um modelo iniciado por Mário Soares e visita ao longo desta semana zonas afetadas pelo mau tempo entre janeiro e fevereiro.
Vítor Moita Cordeiro
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