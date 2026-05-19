Presidente da República convida papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027

O Presidente da República, António José Seguro, anunciou que dirigiu um convite ao papa Leão XIV para que visite Portugal em 2027, assinalando os 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal, o 110.º aniversário das aparições em Fátima e o décimo aniversário da canonização dos "pastorinhos" Francisco e Jacinta."A visita da Sua Santidade, o Papa Leão XIV, constituirá, sem dúvida, uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé", lê-se no comunicado da Presidência da República, divulgado ao início da noite desta terça-feira.Ainda segundo o comunicado, "as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé constituem um exemplo de diálogo institucional, respeito mútuo e cooperação histórica entre Estados soberanos, ligados por uma proximidade cultural e espiritual que resutla da partilha de valores universais como o humanismo, a paz e a dignidade humana".Ao contrário do que sucedeu com o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, António José Seguro não fez uma visita ao Vaticano no início do mandato. Até agora, só se deslocou a Espanha, a 19 e 20 de abril, encontrando-se com o rei Felipe VI e com o presidente do governo, Pedro Sánchez.