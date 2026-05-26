Marco Almeida (PSD-Iniciativa Liberal-PAN) derrotou Ana Mendes Godinho (PS-Livre) nas eleições autárquicas de 2025.
Marco Almeida (PSD-Iniciativa Liberal-PAN) derrotou Ana Mendes Godinho (PS-Livre) nas eleições autárquicas de 2025.Fotomontagem DN
Política

Presidente da Câmara de Sintra faz queixa de Ana Mendes Godinho ao DIAP

Marco Almeida denunciou ex-ministra por injúria e difamação. Alega que relacionou falta de acompanhamento à família de grávida guineense morta com Chega na vereação. “Não me intimidam”, diz a visada.
Leonardo Ralha
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