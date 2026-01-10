Seguro contra um "cata-vento" na Presidência. Gouveia e Melo critica candidatos "miss mundo"

O candidato António José Seguro defendeu hoje que o próximo Presidente da República tem que ser coerente e não “um cata-vento”, referindo, onde Marcelo Rebelo de Sousa tem raízes familiares, que espera receber dele um abraço como seu sucessor.A caravana do candidato presidencial apoiado pelo PS chegou esta tarde a Celorico de Basto, distrito de Braga, e foi de um auditório do Centro Cultural com o nome de Marcelo Rebelo de Sousa que Seguro traçou o perfil que entende que deve ser o futuro chefe de Estado.“É por isso que o próximo Presidente da República tem que ser uma pessoa com coerência, não um cata-vento que diz o que quer em cada circunstância e que é útil aos auditórios”, apontou.Para Seguro, o vencedor das eleições presidenciais de 18 de janeiro tem que ter “experiência, saber “ao que vá e que não aprenda no cargo”.“Seja um Presidente da República moderado na ação, no sentido de compreender, mas firme nos valores, com capacidade de decisão, com capacidade de liderança, que aponte um rumo”, enfatizou.Na perspetiva do candidato presidencial apoiado pelo PS, o próximo Presidente da República “tem que ser esse líder, que é capaz de apontar um caminho, um desígnio, que exija aos governos e aos partidos que eles façam o que devem”, comprometendo-se a ser esse Presidente.“Tenho muito gosto em estar aqui nesta sala que tem o nome do atual Presidente da República e espero no dia 09 de março receber um abraço dele na transição de poderes como Presidente da República de Portugal”, disse.Seguro leu ainda o discurso que tinha feito há quase um ano em Celorico de Basto quando um grupo de amigos lhe organizou um jantar “quando eles queriam muito, muito, muito” que fosse candidato à Presidência, mudando apenas os verbos que estavam então no condicional.Para o candidato presidencial apoiado pelo PS, o facto de poder ler esta intervenção ”é um exercício de coerência”.Lusa