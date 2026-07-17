PJ apreende atrelado de rede de cocaína desaparecido em empresa de empreiteiro amigo de Luís Neves

Um atrelado -- tecnicamente um veículo designado como galera -- apreendido em dezembro de 2024 numa mega-operação de combate ao tráfico de cocaína e que desaparecera do parque da Judiciária, foi localizado e agora recuperado pela PJ nas instalações da empresa Construbarcelos. A firma pertence a João dos Santos Carvalho, empreiteiro e amigo pessoal de Luís Neves, atual ministro da Administração Interna e antigo diretor nacional da PJ.A notícia foi avançada pela CNN Portugal, em conjunto com o semanário Nascer do Sol. O veículo tinha desaparecido misteriosamente do parque de apreendidos do Seixal em 2025, após ter sido confiscado na "Operação Pacoba", que desmantelou um dos maiores laboratórios de cocaína da Europa.A viatura foi localizada no passado sábado por uma equipa de reportagem e, após o contacto dos jornalistas, a direção nacional da PJ confirmou a apreensão do veículo e a abertura de um inquérito para apurar como é que este transitou para a posse da Construbarcelos. De acordo com as regras da instituição, apenas o diretor nacional da PJ — cargo que Luís Neves ocupou até fevereiro deste ano — tem competência para autorizar a movimentação de bens apreendidos à ordem de processos-crime.A Construbarcelos, que atualmente realiza obras na residência de Luís Neves em Odemira, já foi contratada pela PJ em 17 ocasiões distintas. Fontes jurídicas indicam que a deslocação indevida do atrelado poderá configurar, no mínimo, um crime de furto qualificado..Câmara de Odemira está a averiguar legalidade das obras em casa do ministro Luís Neves.Luís Neves quebra silêncio sobre polémica com empreiteiro: “Hoje faria diferente, mas está tudo limpinho”.Luís Neves detalha contas das obras de imóvel em São Teotónio