Parlamento volta a adiar a votação da "lei das burcas"

Os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por proposta do PSD, voltaram, esta quarta-feira, 8 de julho, a adiar a votação do diploma do Chega que prevê a proibição da "ocultação do rosto em espaços públicos salvo determinadas excepções", que ficou conhecido como "lei das burcas". Há uma semana, foi o PS que travou a votação, mas a bancada socialista já tinha apontado várias reservas quanto à constitucionalidade do diploma.Desta vez, o PSD pediu o adiamento, apenas com o Chega a discordar dessa opção. Ainda assim, como vincou no momento a deputada Madalena Cordeiro, o partido não se opôs a que o adiamento fosse votado.O PSD, apesar de ter votado favoravelmente o diploma na generalidade, a 17 de outubro – junto com as bancadas do Chega, da IL e do CDS –, já tinha deixado claro que, como está, o projeto de lei não poderia passar.Enquanto o diploma do Chega sublinha que “é proibida a utilização, em espaços públicos, de roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto”, na mesma medida em que “é proibido forçar alguém a ocultar o rosto por motivos de género ou religião”, o PSD, propõe que este artigo, que mantém a proibição da ocultação do rosto, não se limite a questões religiosas, referindo-se “a outros acessórios” que impeçam a ocultação do rosto, para além de burcas. “É proibida a utilização, em espaços públicos, de máscaras ou quaisquer acessórios que ocultem integralmente o rosto ou impeçam a sua visualização, tornando a pessoa não identificável. É igualmente proibido coagir qualquer pessoa a ocultar o rosto por motivos de género, religião, idade ou origem”, contrapõe o PSD neste ponto.O regime sancionatório previsto pelo Chega também é mais pesado do que o contemplado pelos sociais-democratas.Enquanto o Chega prevê três anos de pena de prisão, o PSD propõe que a resposta legal para quem não cumprir com o previsto do diploma seja uma pena “até um ano de pena de prisão" ou uma "multa até 120 dias”. .PS adia votação na especialidade do projeto do Chega sobre “lei das burcas”.Ventura anuncia voto contra alterações do PSD sobre perda de nacionalidade e lei das burcas .Burcas e lei do retorno regressam à AR em clima de pressão migratória