Alexandra Leitão (PS-Livre-Bloco de Esquerda-PAN) procura impedir o segundo mandato de Carlos Moedas (PSD-CDS-Iniciativa Liberal).Montagem DN
Política

Os programas de Moedas e Leitão vistos à lupa. Saiba quais são as propostas que dividem os candidatos

Habitação, Segurança, Mobilidade e Higiene Urbana estão entre os temas com que Carlos Moedas e Alexandra Leitão disputam o voto dos lisboetas que dirão quem manda na capital a partir de 12 de outubro.
Frederico BártoloLeonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

Habitação:

Carlos Moedas

. Construção de 2400 casas no Vale de Santo António. e de pelo menos 1300 em várias partes do Vale de Chelas, numa "nova cidade dentro da cidade, entre os dois vales", com 250 hectares.

. Programa De Volta ao Bairro prevê reabilitação de 710 casas de propriedade municipal, em bairros históricos, incluindo Alfama, Bica e Mouraria, para reter jovens na cidade.

Alexandra Leitão

. Mobilizar a construção de 4500 novos fogos municipais.

. Rever de 9000 para 11.500 recuperações de bairros municipais.

. Reforçar o programa de renda acessível, abrangendo a classe média.

. Reabilitar devolutos em habitação acessível e espaços comunitários com um fundo municipal financiado por IMI agravado.

. Lançar concursos para projetos cooperativos de habitação em terrenos públicos e financiamento acessível.

. Proibir novos alojamentos locais em edifícios habitacionais e reforço das zonas de contenção.

. Incentivar fiscalmente o setor privado para conversão de imóveis em arrendamento acessível.

Urbanismo e Ecologia:

Carlos Moedas

. Renovação do Parque Florestal de Monsanto.

. Construção de novos equipamentos e plantação de árvores no Parque Papa Francisco.

. Revogação da concessão a privados da Tapada das Necessidades, que manterá a traça das suas edificações, num projeto financiado com as receitas da taxa turística.

Alexandra Leitão

. Aplicar o novo Plano Diretor Municipal com prioridade à habitação acessível.

. Limitar usos turísticos em zonas saturadas e impor moratória a novos hotéis.

. Expandir o programa BIP/ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção
Prioritária) a toda a cidade.

. Requalificar o eixo Areeiro–Martim Moniz.

. Apoiar a insonorização dos espaços noturnos.

. Lançar programa de base participativa, onde comunidades elegem intervenções de melhoria dos espaços públicos.

. Adotar a meta cidade 3-30-300: três árvores visíveis de cada casa, 30% de
cobertura arbórea por freguesia, um jardim a 300 metros de cada residência.

. Avançar com telhados verdes e hortas comunitárias em toda a cidade.

. Melhorar qualidade da água do Tejo e, no futuro, ter espaços de banho e lazer.

Higiene Urbana:

Carlos Moedas

. Recolha de lixo orgânico seis dias por semana (em vez do sistema atual, às segundas, quartas e sextas-feiras).

. Recolha de grandes volumes (monos) também seis dias por semana.

. Regresso ao modelo de centralização da recolha de lixo, retirando competências às juntas de freguesias.

Alexandra Leitão

. Apostar na recolha de resíduos sete dias por semana em zonas de maior produção de resíduos.

. Expandir contentores subterrâneos.

. Implementar o programa “Recicla mais, Paga menos”

Segurança:

Carlos Moedas

. Exigência ao Governo de mais 500 agentes da PSP adstritos às esquadras de Lisboa.

. Contratação de mais 100 elementos para a Polícia Municipal.

. Alteração legislativa para que a Polícia Municipal tenha poder de detenção. (A Polícia Municipal de Lisboa pode deter suspeitos em flagrante delito, mas apenas em crimes públicos ou semi-públicos puníveis com prisão, devendo entregar o detido a uma autoridade competente, como o Ministério Público ou uma força de segurança)

. Reforço da "videoproteção", com um total de 217 câmaras em pontos críticos até ao final do mandato.

. Aposta nos guardas-noturnos para a dissuasão da criminalidade, numa cidade que "é segura, mas não em todos os aspetos", com alegações de aumento de 12% nos crimes de violação.

. Alargamento do policiamento comunitário a mais seis zonas da cidade.

Alexandra Leitão

. Expandir a Polícia Municipal.

. Reforçar iluminação pública e instalar câmaras em zonas críticas.

. Dinamizar unidades locais de proteção civil em todas as freguesias.

. Modernizar quartéis e viaturas dos bombeiros sapadores e reforçar apoio aos voluntários.

Mobilidade:

Carlos Moedas

. Introdução do Metrobus para fazer a ligação entre Lisboa e Oeiras.

. Arranque da carreira de Elétrico 16, a fazer a ligação entre Lisboa e Loures.

. Compromisso com 100% da frota da Carris a não fazer emissões poluentes até ao ano 2030.

Alexandra Leitão

. Tornar gratuito o passe Navegante para todos os residentes.

. Reforçar oferta da Carris e Metro, incluindo de madrugada.

. Reforço e manutenção da frota, eventual internalização da mesma.

. Tornar pedonal pelo menos uma rua comercial por freguesia ao fim de semana.

Educação, Ciência e Cultura:

Carlos Moedas

. Construção de cinco escolas e quatro creches durante o mandato.

. Aposta em programa de Cultura na Rua, com mais arte e espetáculos no espaço público.

. Reconhecimento da Baixa Pombalina como Património Mundial da UNESCO.

. Transformação de Lisboa na capital europeia da arte contemporânea.

. Construção de equipamentos desportivos no Parque Papa Francisco.

Alexandra Leitão

. Universalizar acesso à creche e pré-escolar, com reforço da rede pública.

. Reforçar equipas educativas com psicólogos, assistentes e técnicos.

. Dotar de apoios com bolsas, kits escolares e refeições gratuitas.

. Criar a divisão municipal de ciência e mobilizar fontes de financiamento equivalente a 1% do orçamento municipal.

. Aumentar o orçamento da cultura e criar apoios plurianuais a estruturas
independentes.

. Reutilizar edifícios devolutos como Casas de Criação.

Economia e Turismo:

Carlos Moedas

. Criação de 30 mil empregos tecnológicos no âmbito da Fábrica de Unicórnios, consolidando Lisboa como "capital europeia da inovação".

. Fim do licenciamento zero, para evitar mudanças de sector de atividade de espaços comerciais que contribuam para descaracterizar os bairros.

. Aumento da fiscalização do comércio ilegal, devido ao aumento do número de "lojas de fachada" utilizadas como dormitórios de imigrantes ou em negócios ilícitos.

Alexandra Leitão

. Desconcentrar fluxos turísticos.

. Avaliar carga turística para limitar novas unidades em zonas saturadas.

. Redirecionar parte da taxa turística para habitação e higiene urbana.

. Atrair conferências e feiras internacionais.

. Reforçar a presença em estruturas da UE e captar fundos comunitários.

Saúde e Desporto:

Carlos Moedas

. Rastreio gratuito do cancro do pulmão e do cancro do cólon, nos mesmos moldes das mamografias gratuitas para mulheres com menos de 50 anos.

. Construção de três novos centros de saúde durante o mandato.

. Reforço das clínicas de proximidade, com médicos atribuídos a lisboetas com mais de 65 anos.

Alexandra Leitão

. Construir novas unidades de saúde de proximidade.

. Apoiar aquisição de medicamentos a famílias de baixos rendimentos.

. Modernizar clubes e equipamentos com tarifas sociais no desporto.

Bem-estar animal:

Carlos Moedas

(nenhuma medida apontada entre as poucas que foram até agora enunciadas)

Alexandra Leitão

. Criar um banco alimentar animal municipal e cuidados de saúde veterinários a preços sociais na Casa do Animal.

. Apoiar a instalação de uma clínica veterinária.

Participação cidadã e finanças:

Carlos Moedas

. Manutenção da devolução aos munícipes dos 5% de cobrança de IRS que o Estado faz reverter para a Câmara de Lisboa.

. Diminuir para pelo menos metade o número das taxas municipais atualmente existentes, que são 476.

Alexandra Leitão

. Criar uma bolsa de espaços acessíveis para associações locais.

. Unificar serviços municipais numa só plataforma.

. Retomar uma gestão financeira com equilíbrio orçamental.

. Criar um inventário atualizado do património municipal.

. Alargar competências às freguesias, com financiamento adequado.

Alexandra Leitão promete 4500 novos fogos habitacionais municipais: as medidas para Lisboa
As medidas e promessas de Moedas: mais polícias e 30 mil empregos
