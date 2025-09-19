Os programas de Moedas e Leitão vistos à lupa. Saiba quais são as propostas que dividem os candidatos

Habitação:Carlos Moedas. Construção de 2400 casas no Vale de Santo António. e de pelo menos 1300 em várias partes do Vale de Chelas, numa "nova cidade dentro da cidade, entre os dois vales", com 250 hectares.. Programa De Volta ao Bairro prevê reabilitação de 710 casas de propriedade municipal, em bairros históricos, incluindo Alfama, Bica e Mouraria, para reter jovens na cidade.Alexandra Leitão. Mobilizar a construção de 4500 novos fogos municipais.. Rever de 9000 para 11.500 recuperações de bairros municipais.. Reforçar o programa de renda acessível, abrangendo a classe média.. Reabilitar devolutos em habitação acessível e espaços comunitários com um fundo municipal financiado por IMI agravado.. Lançar concursos para projetos cooperativos de habitação em terrenos públicos e financiamento acessível.. Proibir novos alojamentos locais em edifícios habitacionais e reforço das zonas de contenção.. Incentivar fiscalmente o setor privado para conversão de imóveis em arrendamento acessível..Urbanismo e Ecologia:Carlos Moedas. Renovação do Parque Florestal de Monsanto.. Construção de novos equipamentos e plantação de árvores no Parque Papa Francisco.. Revogação da concessão a privados da Tapada das Necessidades, que manterá a traça das suas edificações, num projeto financiado com as receitas da taxa turística.Alexandra Leitão. Aplicar o novo Plano Diretor Municipal com prioridade à habitação acessível.. Limitar usos turísticos em zonas saturadas e impor moratória a novos hotéis.. Expandir o programa BIP/ZIP (Bairros e Zonas de IntervençãoPrioritária) a toda a cidade.. Requalificar o eixo Areeiro–Martim Moniz.. Apoiar a insonorização dos espaços noturnos.. Lançar programa de base participativa, onde comunidades elegem intervenções de melhoria dos espaços públicos.. Adotar a meta cidade 3-30-300: três árvores visíveis de cada casa, 30% decobertura arbórea por freguesia, um jardim a 300 metros de cada residência.. Avançar com telhados verdes e hortas comunitárias em toda a cidade.. Melhorar qualidade da água do Tejo e, no futuro, ter espaços de banho e lazer..Higiene Urbana:Carlos Moedas. Recolha de lixo orgânico seis dias por semana (em vez do sistema atual, às segundas, quartas e sextas-feiras).. Recolha de grandes volumes (monos) também seis dias por semana.. Regresso ao modelo de centralização da recolha de lixo, retirando competências às juntas de freguesias.Alexandra Leitão. Apostar na recolha de resíduos sete dias por semana em zonas de maior produção de resíduos.. Expandir contentores subterrâneos.. Implementar o programa “Recicla mais, Paga menos”.Segurança:Carlos Moedas. Exigência ao Governo de mais 500 agentes da PSP adstritos às esquadras de Lisboa.. Contratação de mais 100 elementos para a Polícia Municipal.. Alteração legislativa para que a Polícia Municipal tenha poder de detenção. (A Polícia Municipal de Lisboa pode deter suspeitos em flagrante delito, mas apenas em crimes públicos ou semi-públicos puníveis com prisão, devendo entregar o detido a uma autoridade competente, como o Ministério Público ou uma força de segurança). Reforço da "videoproteção", com um total de 217 câmaras em pontos críticos até ao final do mandato.. Aposta nos guardas-noturnos para a dissuasão da criminalidade, numa cidade que "é segura, mas não em todos os aspetos", com alegações de aumento de 12% nos crimes de violação.. Alargamento do policiamento comunitário a mais seis zonas da cidade.Alexandra Leitão. Expandir a Polícia Municipal.. Reforçar iluminação pública e instalar câmaras em zonas críticas.. Dinamizar unidades locais de proteção civil em todas as freguesias.. Modernizar quartéis e viaturas dos bombeiros sapadores e reforçar apoio aos voluntários..Mobilidade:Carlos Moedas. Introdução do Metrobus para fazer a ligação entre Lisboa e Oeiras.. Arranque da carreira de Elétrico 16, a fazer a ligação entre Lisboa e Loures.. Compromisso com 100% da frota da Carris a não fazer emissões poluentes até ao ano 2030.Alexandra Leitão. Tornar gratuito o passe Navegante para todos os residentes.. Reforçar oferta da Carris e Metro, incluindo de madrugada.. Reforço e manutenção da frota, eventual internalização da mesma.. Tornar pedonal pelo menos uma rua comercial por freguesia ao fim de semana..Educação, Ciência e Cultura:Carlos Moedas. Construção de cinco escolas e quatro creches durante o mandato.. Aposta em programa de Cultura na Rua, com mais arte e espetáculos no espaço público.. Reconhecimento da Baixa Pombalina como Património Mundial da UNESCO.. Transformação de Lisboa na capital europeia da arte contemporânea.. Construção de equipamentos desportivos no Parque Papa Francisco.Alexandra Leitão. Universalizar acesso à creche e pré-escolar, com reforço da rede pública.. Reforçar equipas educativas com psicólogos, assistentes e técnicos.. Dotar de apoios com bolsas, kits escolares e refeições gratuitas.. Criar a divisão municipal de ciência e mobilizar fontes de financiamento equivalente a 1% do orçamento municipal.. Aumentar o orçamento da cultura e criar apoios plurianuais a estruturasindependentes.. Reutilizar edifícios devolutos como Casas de Criação..Economia e Turismo:Carlos Moedas. Criação de 30 mil empregos tecnológicos no âmbito da Fábrica de Unicórnios, consolidando Lisboa como "capital europeia da inovação".. Fim do licenciamento zero, para evitar mudanças de sector de atividade de espaços comerciais que contribuam para descaracterizar os bairros.. Aumento da fiscalização do comércio ilegal, devido ao aumento do número de "lojas de fachada" utilizadas como dormitórios de imigrantes ou em negócios ilícitos.Alexandra Leitão. Desconcentrar fluxos turísticos.. Avaliar carga turística para limitar novas unidades em zonas saturadas.. Redirecionar parte da taxa turística para habitação e higiene urbana.. Atrair conferências e feiras internacionais.. Reforçar a presença em estruturas da UE e captar fundos comunitários..Saúde e Desporto:Carlos Moedas. Rastreio gratuito do cancro do pulmão e do cancro do cólon, nos mesmos moldes das mamografias gratuitas para mulheres com menos de 50 anos.. Construção de três novos centros de saúde durante o mandato.. Reforço das clínicas de proximidade, com médicos atribuídos a lisboetas com mais de 65 anos.Alexandra Leitão. Construir novas unidades de saúde de proximidade.. Apoiar aquisição de medicamentos a famílias de baixos rendimentos.. Modernizar clubes e equipamentos com tarifas sociais no desporto..Bem-estar animal:Carlos Moedas(nenhuma medida apontada entre as poucas que foram até agora enunciadas)Alexandra Leitão. Criar um banco alimentar animal municipal e cuidados de saúde veterinários a preços sociais na Casa do Animal.. Apoiar a instalação de uma clínica veterinária..Participação cidadã e finanças:Carlos Moedas. Manutenção da devolução aos munícipes dos 5% de cobrança de IRS que o Estado faz reverter para a Câmara de Lisboa.. Diminuir para pelo menos metade o número das taxas municipais atualmente existentes, que são 476.Alexandra Leitão. Criar uma bolsa de espaços acessíveis para associações locais.. Unificar serviços municipais numa só plataforma.. Retomar uma gestão financeira com equilíbrio orçamental.. Criar um inventário atualizado do património municipal.. Alargar competências às freguesias, com financiamento adequado..