Operação "Imergente". Miguel Coelho suspende mandato como deputado municipal do PS em Lisboa

Miguel Coelho suspendeu, com efeitos imediatos, o mandato de deputado municipal do PS na Assembleia Municipal de Lisboa, na sequência das buscas realizadas esta quinta-feira, 28 e maio, pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da operação “Imergente”. A presidência do Grupo Municipal socialista passa agora a ser assumida por Hugo Gaspar.Em comunicado, Miguel Coelho afirma que tomou a decisão “para que esta situação não condicione o trabalho do Grupo Municipal do Partido Socialista, o normal funcionamento da Assembleia Municipal, nem fragilize a muito necessária fiscalização ao executivo municipal”.O ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, cujo nome surge associado às diligências da PJ, garante que irá colaborar com as autoridades. “Defender-me-ei com a consciência tranquila quanto à minha conduta e com a mesma honradez que sempre procurei colocar no meu percurso cívico e político”, refere.Também o Grupo Municipal do PS confirmou ter sido informado da suspensão imediata do mandato e da presidência da bancada socialista. Numa nota enviada às redações, os socialistas consideram que a decisão de Miguel Coelho traduz “sentido de responsabilidade institucional” e visa assegurar que “nenhuma circunstância pessoal condiciona o trabalho do Grupo Municipal, o normal funcionamento da Assembleia Municipal ou a fiscalização política ao executivo da Câmara Municipal de Lisboa”.A operação “Imergente”, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, envolve centenas de inspetores e que fizeram buscas em várias juntas de freguesia socialistas, entre elas a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, assim como na sede do partido, no Largo do Rato. As autoridades investigam suspeitas de prevaricação e participação económica em negócio relacionadas com adjudicações de contratos por câmaras municipais e juntas de freguesia.Segundo informações da PJ, foram realizadas quatro detenções fora de flagrante delito, uma detenção em flagrante por posse ilegal de arma e constituídos 37 arguidos. Um dos detidos é Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa, que trabalha atualmente com José Luís Carneiro na comunicação do líder socialista.No centro da investigação desta operação da PJ, denominada "Imergente", estará precisamente a atividade de uma empresa de comunicação, Diálogo Emergente, criada por Duarte Moral em 2021, com um sócio, Rui Pedro Nascimento..PJ faz cinco detenções e buscas na sede do PS. Investigados contratos de quase dois milhões de euros.José Luís Carneiro garante que o PS não está a ser visado na investigação da Polícia Judiciária