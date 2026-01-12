Nogueira Leite em nova lista de apoiantes de Cotrim de Figueiredo ligados ao PSD e ao CDS

O economista e professor universitário António Nogueira Leite, que foi presidente da Assembleia Municipal de Aveiro entre 2013 e 2017, então eleito por uma coligação PSD-CDS, é um dos novos apoiantes de João Cotrim de Figueiredo com ligações aos partidos da AD divulgados nesta segunda-feira, 12 de janeiro, pela candidatura presidencial do antigo líder e atual eurodeputado da Iniciativa Liberal.Ao apoio do antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de António Guterres junta-se o do também professor universitário Pedro Silva Martins, que foi secretário de Estado do Emprego no Governo de Pedro Passos Coelho.Também foi anunciado o apoio a Cotrim de Figueiredo do ex-deputado do CDS Michael Seufert, que chegou a ser presidente da Juventude Popular, e de dois antigos parlamentares do PSD: o médico Nuno Freitas, que pertenceu ao Conselho Estratégico Nacional na liderança de Rui Rio, e Walter Teixeira, que esteve na Assembleia da República nas maiorias de Cavaco Silva.À lista de apoiantes de Cotrim de Figueiredo na área dos partidos da AD, que já contava com figuras como o mandatário nacional José Miguel Júdice e a ex-deputada social-democrata Liliana Reis, juntam-se ainda Pedro Barbosa, atual vereador do PSD na Câmara de Penacova; Eduardo Cavaco, vereador independente eleito pelo CDS na Câmara da Covilhã; e os deputados municipais social-democratas Nuno Mendes Claro (Condeixa-a-Nova) e Tiago Casimiro (Almodôvar).Uma das estratégias de Cotrim de Figueiredo para passar à segunda volta das eleições presidenciais é o apelo ao voto dos eleitores da AD insatisfeitos com a candidatura de Marques Mendes. Segundo as duas últimas edições da tracking poll da Pitagórica, que o colocam só atrás de António José Seguro nas intenções de voto para a primeira volta, disputada no próximo domingo, 18 de janeiro, o objetivo poderá ser concretizado..Pedro Nuno Santos apoia Seguro. Marques Mendes aponta a Cotrim: "Reconheceu que é um voto inútil".Cotrim assume que disputa com Seguro seria a mais interessante. Adversário aponta aos 2,5 milhões de votos na 2.ª volta