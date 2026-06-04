Ministro Luís Neves espera que "não haja caos" este verão nos aeroportos portugueses

"Mais boxes, mais 'e-gates' [portas automáticas], mais pessoas, mais formação, mais espaço físico - tudo isto vai ao encontro daquilo que é o desejo do Governo para podermos contribuir com a nossa parte naquilo que é a nossa obrigação comunitária e, por isso, nós estamos otimistas". A afirmação foi feita esta quinta-feira, 4 de junho, pelo ministro da Administração Interna sobre a aplicação do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia (EES, na sigla inglesa) nos aeroportos portugueses, à agência Lusa.Tendo em conta o reforço de meios humanos e técnicos, Luís Neves está otimista quanto a um verão sem longas filas, uma realidade que se tem verificado, sobretudo nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, desde que começou a ser aplicado, em outubro de 2025, o EES, um sistema digital para registar eletronicamente a entrada e saída de cidadãos de países terceiros no espaço de livre circulação Schengen, que substitui os carimbos manuais por registos biométricos e digitais. "Haverá sempre problemas tecnológicos, que ainda estão a ser afinados", reconheceu à Lusa o ministro Luís Neves no início do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, no Luxemburgo. O responsável pela pasta da administração interna associou, no entanto, as longas filas às "obras que estiveram a ser feitas", uma vez que está em causa "uma reconfiguração dos aeroportos" para adotar o sistema EES. O ministro disse também que estão a ser adotadas medidas no que se refere à sinalética para apoiar os passageiros, no que diz respeito à implementação do EES, que foi criado no âmbito do novo pacto migratório europeu. "Vamos trabalhar também na questão da sinalética para os passageiros saberem (...)", afirmou. Ao lado do comissário europeu dos Assuntos Internos, Magnus Brunner, Luís Neves disse ainda que se está a trabalhar "no apoio daqueles que, não sendo funcionários de polícia, vão dar apoio aos passageiros para os encaminharem para o espaço onde têm de passar". Nesse sentido, considerou: "Retirando as questões tecnológicas, que estamos a detetar algumas falhas e vamos corrigindo, (...) nós vemos esta operação da segurança e da passagem da fronteira aeroportuária com uma visão muito mais otimista do que vimos há 15 dias, ou um mês, ou dois meses".Perante este cenário, o governante espera que "não haja caos" este verão nos aeroportos nacionais, numa altura do ano em que se faz sentir uma maior pressão com o aumento do fluxo de turistas que visitam o nosso país. O otimismo do ministro é sustentado pelo reforço de meios na aplicação do sistema EES nos aeroportos nacionais. "O nosso compromisso (...) é sobretudo saber que estamos a ter mais gente, mais preparação, mais meios, mais espaços físicos", prometeu.Referindo-se a um "pequeno caos" registado esta semana no aeroporto de Lisboa, "porque houve um engano não imputável ao serviço do Estado em que largaram 300 e muitos passageiros onde não deviam ter largado", Luís Neves admitiu que irão sempre surgir outras questões na implementação do novo Sistema de Entrada/Saída da União Europeia. "Nós estamos muito mais confiantes e otimistas, relativamente àquilo que era no passado recente", enfatizou..IATA: “Portugal é um mau caso no EES. Ou a lei muda, ou os passageiros ficarão nos aeroportos indefinidamente”.Portugal pode suspender registos biométricos nos aeroportos se necessário. Tempo de espera baixou, diz Governo