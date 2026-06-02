Rafael Schvartzman, vice-presidente regional da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) para a Europa
Rafael Schvartzman, vice-presidente regional da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) para a EuropaD.R.
Economia

IATA: “Portugal é um mau caso no EES. Ou a lei muda, ou os passageiros ficarão nos aeroportos indefinidamente”

Rafael Schvartzman, vice-presidente regional da Associação Internacional do Transporte Aéreo para a Europa, defende que são precisas medidas urgentes para travar o caos nos aeroportos e pede uma revisão da lei comunitária.
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