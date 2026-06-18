Ministra do Trabalho diz que o debate "cheirou a geringonça" e desafia partidos a aprovar reforma Trabalho XXI

Apesar de ter vincado várias vezes durante o debate em torno da proposta de lei do Governo para rever o Código do Trabalho que a proposta de lei do Governo "não é boa", André Ventura garantiu que esta sexta-feira, quando o diploma for votado, as mudanças vão acontecer por ação do Chega. Ainda assim,o líder da bancada mais à direita do hemiciclo disse que "não sabemos o que vai acontecer".Por parte do Chega, não houve uma única pergunta à ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, durante o debate. Eo iverso também não aconteceu. Só com críticas dirigidas à esquerda, e argumentando imobilismo às bancadas do PS, PCP, Livre e BE, Palma Ramalho definiu como "parceiro do Governo" apenas "os portugueses" e "todas as bancadas que entendam viabilizar a descida à especialidade da proposta do Governo".Também o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, garantiu que a proposta de lei do Governo será aprovada,depois da ministra do Trabalho ter apenas insultado o "neo-marxismo" e o "marxismo-leninismo" que imputou a toda a esquerda.O deputado único do BE, Fabian Figueiredo, observou que "o Governo decidiu avançar com este pacote laboral" agravando a situação dos trabalhadores, mas acrescentou que não o fez sozinho."Ouvimos durante meses o Chega a berrar contra o pacote laboral" para depois apresentarem "48 propostas de alteração ao pacote laboral" onde "não se encontra a linha vermelha de baixar a idade da reforma", sublinhou o deputado.Questionando a ministra se é "este o legado que quer deixar a Portugal", a líder parlamentar do Livre, Iaabel Mendes Lopes, disse saber "de onde nasce este pacote laboral", que "não estava no programa do Governo""Porque o Governo sabe que se estivesse não teria sido eleito", rematou, enquanto concordou com a ministra sobre a necessidade das reformas terem "de se fazer numa lógica de consenso".Porém, Isabel Mendes Lopes observou que Palma Ramalho, com esta proposta, "diaboliza as pessoas pobres dando números que não são reais", na mesma medida em que "escolhe dialogar com o único partido que é verdadeiramente polarizador em Portugal", considerou, sem referir diretamente o Chega.A proposta intitulada Trabalho XXI, apresentada pelo Governo há quase um ano, será votada esta sexta-feira, 19 de junho. O DN acompanhará todos os passos sobres as decisões que forem tomadas pelos deputados.