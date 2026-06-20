Miguel Albuquerque avisa Sebastião Bugalho: "Aqui não há estrelas"

Enquanto o eurodeputado do PSD Sebastião Bugalho ia lançado num discurso inflamado no 43.ª Congresso do PSD, este sábado, 20 de junho, o presidente da Mesa da reunião magna social-democrata, Miguel Albuquerque, advertiu-o, num misto de tom sério de quem segue as regras e de quem brinca, por ter excedido o tempo permitido para a intervenção: "aqui não há estrelas."O eurodeputado social-democrata, depois de ter feito dois agradecimentos – aos eleitos do PSD nas eleições autárquicas de 2025 e às pessoas com quem trabalha diariamente, no Parlamento Europeu –, virou-se para a extrema-direita referindo "ataques que tentaram diminuir-nos", aludindo, com uma pergunta retórica, a um episódio sobre uma tentativa de "boicote" à homenagem ao antigo primeiro-ministro português Aníbal Cavaco Silva em Estrasburgo, que há pouco mais de um mês foi condecorado com a Ordem Europeia do Mérito."Que tem o nosso partido a ver com um partido que, quando a Europa decidiu homenagear Cavaco Silva", decidiu boicotar a cerimónia, questionou Sebastião Bugalho, depois de procurar mostrar a posição de moderação do PSD ao afirmar que, "para a extrema-direita somos socialistas, para os socialistas somos extrema-direita"..Antes, Sebastião Bugalho, referindo o poder local em Portugal, lembrou, ainda no rescaldo do chumbo do pacote laboral, que o PSD tem "razões para estar aqui de cabeça erguida", porque, vincou, "na sondagem das urnas o PSD mereceu a confiança dos portugueses nas duas vezes que foi a votos contra dois líderes da oposição".Portanto, insitiu, "há uma maioria maior que não tem medo de lembrar isso".Quando Sebastião Bugalho ia mais lançado nestes argumentos, respondendo ao presidente da Mesa do Congresso que em estrasburgo "há sete estrelas" – numa referência aos eurodeputados socais-democratas –, Miguel Albuquerque acabou por lembrar que, no Congresso do PSD, que decorre no Velódromo Nacional de Sangalhos, "estrelas, só as de Rui Veloso"..Luís Montenegro: "As oposições vibram com a politiquice e destratam a mudança".Pedro Roque Oliveira resume a rejeição do pacote laboral: "tanto barulho para nada"