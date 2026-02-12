Lisboa. Socialista José António Videira suspende mandato por oito meses na freguesia de Marvila

O presidente da junta de freguesia de Marvila, José António Videira, suspendeu o mandato e estará longe do cargo por oito meses. O tempo foi avançado pelo próprio nas redes sociais, sendo confirmada a saída, de forma temporária, do cargo de 1 fevereiro a 30 de setembro em reunião de Assembleia Municipal.A cumprir o último mandato e sendo um dos mais carismáticos líderes socialistas em Lisboa, Videira será substituído por Joaquim Cerqueira de Brito, que integra o Executivo em Marvila desde 2015 e é figura conhecida pelas décadas de liderança da Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, a mais antiga casa regional concelhia em Lisboa. Já esteve na última reunião de Assembleia Municipal.“Esta decisão tem como objetivo permitir a necessária recuperação, mantendo a responsabilidade e a estabilidade do trabalho em curso“, justificou José António Videira, que sofre, nesta fase, de problemas de saúde. Pelo que o DN pôde saber, enfrenta recentemente uma depressão que o levou a tomar a decisão de se afastar temporariamente. Não era, naturalmente, uma situação expectável nem diagnosticada quando se candidatou ao cargo para cumprir o terceiro mandato.Videira foi líder da freguesia da Ajuda antes de rumar a Marvila, mas desde 2022 que esteve em interrogatórios, respondendo em tribunal por quatro crimes: dois de prevaricação e dois de abuso de poder. Tinha sido condenado à pena de prisão de três anos e quatro meses e à perda de mandato, mas recorreu da decisão, recandidatando-se à liderança de Marvila.Na altura, Miguel Prata Roque, que foi derrotado na candidatura à presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, recorreu às redes sociais para pedir ao líder da concelhia, Davide Amado, para retirar a confiança política ao autarca, como fizera noutros casos, o que não se verificou..A derrota do PS na capital: lisboetas preferiram PS nas freguesias \nà aliança com Bloco na câmara municipal.Lisboa. Polémica nos Olivais: PS fecha Executivo incluindo CDU à revelia.Guerra autárquica: PS-Lisboa retira confiança política à Junta de Freguesia dos Olivais