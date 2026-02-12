José António Videira cumpriu dois mandatos na Ajuda e seguia no terceiro em Marvila.
Lisboa. Socialista José António Videira suspende mandato por oito meses na freguesia de Marvila

Presidente socialista cumpre terceiro mandato, sendo substituído por Joaquim Cerqueira Brito. Estará a contas com uma depressão. Foi condenado por prevaricação antes das eleições, mas recorreu.
Frederico Bártolo
O presidente da junta de freguesia de Marvila, José António Videira, suspendeu o mandato e estará longe do cargo por oito meses. O tempo foi avançado pelo próprio nas redes sociais, sendo confirmada a saída, de forma temporária, do cargo de 1 fevereiro a 30 de setembro em reunião de Assembleia Municipal.

A cumprir o último mandato e sendo um dos mais carismáticos líderes socialistas em Lisboa, Videira será substituído por Joaquim Cerqueira de Brito, que integra o Executivo em Marvila desde 2015 e é figura conhecida pelas décadas de liderança da Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, a mais antiga casa regional concelhia em Lisboa. Já esteve na última reunião de Assembleia Municipal.

Esta decisão tem como objetivo permitir a necessária recuperação, mantendo a responsabilidade e a estabilidade do trabalho em curso“, justificou José António Videira, que sofre, nesta fase, de problemas de saúde.

Pelo que o DN pôde saber, enfrenta recentemente uma depressão que o levou a tomar a decisão de se afastar temporariamente. Não era, naturalmente, uma situação expectável nem diagnosticada quando se candidatou ao cargo para cumprir o terceiro mandato.

Videira foi líder da freguesia da Ajuda antes de rumar a Marvila, mas desde 2022 que esteve em interrogatórios, respondendo em tribunal por quatro crimes: dois de prevaricação e dois de abuso de poder. Tinha sido condenado à pena de prisão de três anos e quatro meses e à perda de mandato, mas recorreu da decisão, recandidatando-se à liderança de Marvila.

Na altura, Miguel Prata Roque, que foi derrotado na candidatura à presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, recorreu às redes sociais para pedir ao líder da concelhia, Davide Amado, para retirar a confiança política ao autarca, como fizera noutros casos, o que não se verificou.

