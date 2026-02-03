Lisboa. PS questiona preparação para tempestades, BE quer explicações sobre presença do Chega em empresas municipais

Na reunião desta quarta-feira (4) da Câmara Municipal, a 13.ª do atual Executivo, o Partido Socialista vai questionar Carlos Moedas sobre "o grau de preparação de Lisboa em matéria de prevenção e resposta a tempestades", lembrando, no documento a que o DN teve acesso, que se prevê a "aproximação da depressão Leonardo, que trará chuva forte e vento intenso com rajadas até cerca de 100 km/h." Os socialistas liderados por Alexandra Leitão querem esclarecimentos sobre as medidas adotadas na Proteção Civil e a drenagem urbana. Nessa mesma reunião, e face a ter mais tempo de intervenção do que outros partidos de oposição, o PS vai também incidir sobre o crescimento do consumo de drogas em Lisboa, lamentando a "falta de estruturas adequadas e consumo vigiado." O DN noticiou isso mesmo no final de 2025, com registos de sobrelotação nos espaços consignados, o que origina uma proliferação de consumo a céu aberto, com especial incidência em Alcântara, Campolide e Campo de Ourique (ler mais aqui).Os vereadores do PS, segundo o documento a que o DN teve acesso, apontarão a "falta de uma estratégia clara que trate a toxicodependência como um problema de saúde pública com efeitos diretos na coesão urbana e na segurança da cidade."Os socialistas e o Bloco de Esquerda coincidem no pedido de esclarecimentos sobre o abandono do projeto da residência universitária na antiga sede do Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro, que estava destinado a alojamento estudantil. O PS perguntará se o município foi consultado sobre a alteração do destino do imóvel e qual a sua posição perante o Governo. O Bloco foi mais longe e enviou ao Governo um pedido para saber qual o "fundamento técnico e jurídico detalhado que levou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação a considerar insustentável" uma proposta de residência universitária que não exigia investimento financeiro direto por parte do Estado", criticando a falta de respostas formais "à proposta apresentada por três instituições de ensino superior (UNL, ISCTE e IPL).Além desse ponto, os bloquistas apontam a falta de transparência nas nomeações para cargos municipais com antigos elementos de listas do Chega, no caso a nomeação de Mafalda Livermore para vogal do Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. No final da semana passada, o DN noticiou o comunicado enviado pela vereadora do Bloco de Esquerda Carolina Serrão, no qual considerou que a nomeação “levantava questões de transparência, de critérios de competência e de potenciais conflitos de interesse”. O Bloco de Esquerda avançará ainda com perguntas sobre o reboque de bicicletas por parte da Polícia Municipal. O PCP, por João Ferreira, também adiantará questões nesse sentido.No entanto, o ponto mais quente da intervenção de João Ferreira terá de ver com a "situação sobre respostas quanto às consequências do acidente do Elevador da Glória", lembrando os cinco meses da tragédia. "O apoio às vítimas" e "o retomar do funcionamento dos elevadores na cidade" estarão na agenda. Câmara Municipal avança com requalificação da Rua Ferreira BorgesCarlos Moedas levará à reunião a obra de requalificação da Rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique. "O projeto foi elaborado pelos serviços municipais, estando a sua execução a cargo da Lisboa SRU, empresa municipal de obras de Lisboa, pelo valor total de 5,5 milhões de euros", realça o município, destacando a importância da requalificação em domínios como a "segurança e a circulação automóvel" e a intervenção em "redes infraestruturais prioritárias, como é o caso do saneamento e iluminação pública." A Câmara Municipal prevê a divisão da obra "em três fases, com uma duração total de 19 meses", advogando que há "constante articulação com a Junta de Freguesia de Campo de Ourique", atualmente tutelada por uma social-democrata. "A requalificação da Rua Ferreira Borges integra-se numa visão integrada do Executivo Municipal para a freguesia de Campo de Ourique, que se cruza com as obras de extensão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa", detalha em nota enviada ao DN. Também vai a reunião "a isenção das taxas de ocupação do espaço público e publicidade para os comerciantes afetados pela realização da obra de requalificação da Rua Ferreira Borges.".Oposição de Moedas questiona transparência em nomeação para empresa municipal em Lisboa.Depois da destruição da Kristin, depressão Leonardo traz muita chuva e vento a Portugal