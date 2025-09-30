Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A Sala de Consumo Assistido de Lisboa, na Quinta do Loureiro
Sociedade

Campo de Ourique. Sala de consumo assistido lotada empurra droga para céu aberto

Moradores da Quinta do Loureiro queixam-se do aumento de pessoas a injetar-se próximo de habitações, em plena Avenida de Ceuta. Junta de Freguesia de Campo de Ourique pede respostas ao município para travar crescimento da sensação de insegurança.
Publicado a
