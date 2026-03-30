O secretário-geral da UGT, Mário Mourão
O secretário-geral da UGT, Mário MourãoMANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

Lei laboral. UGT reforça negociação para travar mexidas à direita

Central sindical analisa proposta do Governo e insiste em mudanças, mas sente que deve procurar o acordo em prol dos trabalhadores. Teme um leilão de propostas no Parlamento entre PSD, IL e Chega.
Frederico Bártolo
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