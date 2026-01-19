Isaltino Morais defende que "ecossistema de coesão social" de Oeiras provocou pior resultado de André Ventura

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, defendeu ao DN que o mau resultado de André Ventura no seu concelho é o reflexo de políticas sociais que criaram "um ecossistema de coesão social, único a nível nacional, onde os radicalismos não podem empedrar". Para o autarca, que neste domingo, 18 de janeiro, viu o líder do Chega ficar fora do pódio dos três candidatos presidenciais mais votados pelos oeirenses, se os governos nacionais fizessem as mesmas políticas que são seguidas em Oeiras "o descontentamento das pessoas não as levaria a votar por protesto". Em causa, segundo Isaltino Morais, está a existência de uma política de habitação e de apoios sociais, "desde a infância à terceira idade", incluindo creches, bolsas de estudo, apoio social escolar, apoio à compra de medicamentos, médico em casa e aquecimento.Apesar de André Ventura ter ficado abaixo do segundo lugar em 18 concelhos, sendo ultrapassado por Cotrim de Figueiredo em Lisboa, Porto, Cascais, Matosinhos e Coimbra, Oeiras foi o único do país em que também teve menos votos do que Gouveia e Melo. Para isso terá contribuído o facto de Isaltino Morais ser um destacado apoiante do almirante que foi coordenador da taskforce para a vacinação contra a covid-19.António José Seguro foi o candidato presidencial mais votado em Oeiras, com 33,64%, seguido por Cotrim de Figueiredo (23,93%), Gouveia e Melo (14,72%) e só depois André Ventura (12,61%), ainda assim à frente de Marques Mendes (9,14%),Desde há muito desavindo com o líder do Chega, a quem já se referiu como "andrezito" em vídeos partilhados nas suas redes sociais, Isaltino Morais defende que a fraca expressão do partido de André Ventura comparativamente ao resto de Portugal, se deve aos níveis de literacia da população, pois Oeiras "é o município com maior número de licenciados do país e em que o rendimento médio mensal é o mais elevado"..André Ventura vê-se a repetir 1986 e promete lutar contra o socialismo que "destrói, mata e corrompe"