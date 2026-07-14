IL reage a recusa de adiamento do Estado da Nação: "O debate vai decorrer com um elefante na sala"

A Iniciativa Liberal (IL) contestou a recusa do presidente da Assembleia da República em adiar o debate sobre o Estado da Nação, referindo que este "vai decorrer com um elefante na sala e, como tal, perde validade política". Nesta terça-feira, um despacho de José Pedro Aguiar-Branco indeferiu o requerimento desse partido, apresentado na noite da véspera, para que o último debate político desta sessão legislativa decorresse a 22 ou 23 de julho, depois de estar concluído o processo da correção dos exames nacionais."É caricato o presidente da Assembleia da República permitir que se discuta o Estado da Nação sem sabermos se no dia seguinte a Nação está numa crise séria por incapacidade do Governo em corrigir os exames, com milhares de famílias em ansiedade", defende a IL, numa reação ao despacho de Aguiar-Branco, que não encontrou fundamentos constitucionais e regimentais que permitissem o reagendamento. Tendo em conta que a data-limite para a conclusão do processo de correção dos exames nacionais foi colocada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, para sexta-feira, um dia depois do Estado da Nação, os liberais consideram que, "perante a dimensão da situação, pareceu-nos sensato e perfeitamente acomodável ajustar o calendário, de forma a permitir que este tema fosse tratado com a atenção que merece".Na conferência de líderes, que tem lugar nesta quarta-feira, a IL pretende "perceber o grau de acolhimento das restantes forças políticas" relativamente à sua proposta de adiamento, que pressuponha igualmente a realização de um debate de urgência, nesta sexta-feira, com Fernando Alexandre, tal como foi requerido de forma potestativa pelo Chega e pelo PCP."O debate do Estado da Nação é, por natureza, mais abrangente do que apenas as questões da educação. Se o utilizássemos exclusivamente para discutir os exames nacionais, correríamos o risco de negligenciar outras áreas igualmente relevantes para o país. Foi precisamente por reconhecer esta amplitude que a IL considerou preferível criar espaço próprio para cada um dos tema, em vez de os sobrepor", defende o partido. Para os liberais, é importante que se realize um debate dedicado às falhas no processo de correção dos exames nacionais, que "permita perceber com clareza o que aconteceu e contribuir para serenar alunos, famílias e professores, que têm estado sujeitos a uma incerteza compreensivelmente desgastante"..Aguiar-Branco recusa adiar debate do Estado da Nação.Iniciativa Liberal quer adiar Estado da Nação uma semana e debater antes correção dos exames nacionais