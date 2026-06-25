Do trabalho social ao canal de denúncias, como vai funcionar a Prestação Social Única?

Como vai funcionar a PSU?A PSU será a nova prestação não contributiva que agrega vários apoios hoje dispersos. O texto que substitui a proposta de lei original autoriza o Governo a “criar a prestação social única (PSU), no âmbito do subsistema de solidariedade da segurança social” e determina que o regime deve ser “globalmente não menos favorável” ao atual. O montante final terá natureza diferencial, correspondendo “à diferença entre o montante global da prestação e os rendimentos do agregado familiar”.Quem terá acesso?O acesso depende de condição de recursos, idade e situação profissional. O texto fixa “um limite máximo aos rendimentos do requerente e do respetivo agregado familiar, determinado por referência ao IAS” e prevê ainda requisitos como inscrição no centro de emprego e “disponibilidade para formação profissional ou educação”.Como será definido o valor da prestação?O texto indica que “o valor de referência da PSU […] é determinado” pelo “Indexante dos Apoios Sociais (IAS)” – 537,13 euros –, e por “decreto-lei que aprova o respetivo regime jurídico”. O montante global, de acordo com o texto, inclui “montante base, […] majoração por parentalidade, majoração por desemprego e componente de incentivo ao trabalho”.Que obrigações existem relacionadas com trabalho social?Para adultos em idade ativa, o direito a aceder à PSU depende da “disponibilidade para o trabalho em emprego conveniente ou exercício de atividades de solidariedade social”. Estas atividades serão promovidas pela entidade gestora, “em articulação com autarquias e instituições da rede social”. Não é referida obrigatoriedade, mas um comunicado conjunto entre PS e PSD divulgado esta quinta-feira esclarece que "tal como acontece hoje com a recusa do plano de inclusão ou de obrigações decorrentes da prestação, a recusa injustificada ou o incumprimento das obrigações da PSU é avaliada caso a caso e pode levar à perda da prestação”.Como fica o acesso dos imigrantes à PSU?O texto estabelece “um período mínimo de residência legal em território nacional de um ano, para nacionais de Estados que não integrem a União Europeia ou o Espaço Económico Europeu”.Qual é o limite máximo de património?A condição de recursos inclui limites ao património: “um limite máximo de 60 IAS ao valor global do património mobiliário e de 60 IAS dos bens móveis sujeitos a registo” do requerente e do agregado.Vai existir canal de denúncia ou reforço do combate à fraude?O texto não detalha o canal, mas determina o objetivo: “reforçar mecanismos adequados de combate à fraude, abuso ou acesso indevido à PSU”. A regulamentação posterior definirá os instrumentos concretos..Prestação Social Única prevê até 15 horas de trabalho social e sanções por incumprimento.Acesso à Prestação Social Única vai ter regras mais apertadas.Governo compara PSU a "trampolim para projetar para cima" quem cai. Oposição fala em punição para os pobres.PSU. Acordo entre PS e PSD faz avançar medida que mantém três horas de trabalho social