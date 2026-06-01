Dia da Criança: Seguro destaca pobreza infantil e apela à proteção da infância para "manter acesa a chama da esperança"

O Presidente da República assinalou o Dia Mundial da Criança, celebrado esta segunda-feira, 1 de junho, com apelos à proteção da infância, destacando "estatísticas alarmantes" sobre a pobreza infantil. O Dia Mundial da Criança é de celebração, mas a data deve igualmente convocar "para uma responsabilidade maior: refletir sobre o país que construímos diariamente para o futuro das novas gerações", defende António José Seguro, em comunicado divulgado no site da Presidência da República.Nesta mensagem, o chefe de Estado referiu-se a dados das "últimas semanas" sobre a realidade das crianças no país. Recorde-se que o estudo da Nova School of Business & Economics (Nova SBE), divulgado recentemente, refere que, em 2024, existiam cerca de 301 mil crianças pobres em Portugal. São "estatísticas alarmantes sobre a realidade das crianças em Portugal", assume Seguro. "Sabemos que há crianças que passam fome; crianças privadas de atividades escolares, culturais ou desportivas por falta de recursos; crianças que crescem em contextos de pobreza, negligência, violência ou exclusão; crianças vítimas de abuso sexual e de violência doméstica", afirma Seguro, indicando que "por detrás de cada um destes casos há um rosto, uma infância que é forçada a enfrentar demasiado cedo o peso da adversidade". "Há sonhos que se vão apagando, talentos que ficam por revelar e caminhos que se estreitam quando deveriam abrir-se ao mundo", lamentou.Para o Presidente da República, "a forma como protegemos as nossas crianças constitui uma das mais exigentes provas da nossa humanidade e da nossa maturidade democrática". Até porque, "quando uma criança vê o seu futuro limitado pelas circunstâncias em que nasceu, é o próprio país que falha no dever de lhe garantir dignidade, igualdade de oportunidades e esperança", considera.Referindo que vivemos num tempo marcado "pelo agravamento das desigualdades e pela crescente exposição das crianças a novos riscos, António José Seguro faz um apelo: "Precisamos de instituições mais articuladas, de comunidades mais próximas, de escolas mais inclusivas, de famílias mais acompanhadas e de uma sociedade mais consciente do dever coletivo de proteger a infância". .Proteger a infância é "alimentar os sonhos que darão forma ao país de amanhã". Paralelamente, refere, é também necessário "garantir a todas as crianças o direito de continuarem a sonhar, sem esquecer aquelas que vivem em situações de maior vulnerabilidade: as crianças em situação de pobreza, com deficiência ou doenças crónicas, pertencentes a minorias ou expostas à violência, ao abandono e aos riscos do ambiente digital"."Porque proteger a infância não é apenas responder às fragilidades do presente. É manter acesa a chama da esperança. É garantir que cada criança encontra espaço para crescer livre, descobrir os seus talentos e alimentar os sonhos que darão forma ao país de amanhã", defende.Diz, no entanto, que o país conheceu "avanços significativos na promoção dos direitos das crianças", referindo que está em curso a implementação da Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035. Trata-se de "um instrumento importante para uma resposta pública mais integrada e eficaz". Seguro alerta, porém, para a importância do "compromisso ativo de toda a sociedade", no âmbito das políticas públicas destinadas às crianças.O Presidente da República destaca ainda que as crianças aprendem com o exemplo que lhes é dado, apelando a que os adultos se deixem inspirar por elas, "a olhar o outro com mais humanidade, a reconhecer na diferença uma riqueza e não uma ameaça, e a construir uma sociedade mais justa, mais livre, mais humana e mais solidária"."Nenhuma criança nasce a odiar, a discriminar ou a excluir. Todas nascem com a capacidade de acolher, de respeitar e de acreditar", salienta o chefe de Estado. .Quebra histórica. Portugal torna-se um dos países da UE com menos crianças