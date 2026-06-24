Lisboetas mais idosos sentem dificuldade em arrendar casa.
Lisboetas mais idosos sentem dificuldade em arrendar casa.Leonel de Castro / Arquivo Global Notícias
Política

Câmara de Lisboa abre concurso de renda acessível para maiores de 60

Iniciativa para quem Carlos Moedas vê como “uma das franjas mais vulneráveis” da população lisboeta visa responder à dificuldade em arrendar casas decorrente da proteção a inquilinos mais velhos.
Leonardo Ralha
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