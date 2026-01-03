Campanha presidencial arranca oficialmente este domingo: saiba por onde andará cada candidato até às eleições

No domingo arranca, oficialmente, a campanha eleitoral para as Presidenciais. Esperam-se apoios dos principais dirigentes políticos, uma vez que de todos os partidos com representação parlamentar, apenas PAN e JPP não anunciaram apoio formal a qualquer candidato.Neste domingo, António José Seguro vai reunir apoiantes na comissão de honra, contando, por isso, com altas figuras do PS, apresentando mandatários nacionais. José Luís Carneiro, secretário-geral, reuniu com o candidato na segunda-feira e será figura notada no encontro em Lisboa, terminando o dia em Leiria. Já esta sexta-feira e sábado, a caravana andou nos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu. Depois de na pré-campanha ter-se deslocado às ilhas, Seguro vai cumprir a volta pelos 18 distritos. Marques Mendes, por sua vez, ainda não sabe quando terá Luís Montenegro, primeiro-ministro, a seu lado. No entanto, ao que o DN pôde saber, os ministros vão dividir-se nos próximos dias para ladear o candidato apoiado pelo PSD. Leonor Beleza (presidente da comissão de honra), Manuela Ferreira Leite, Eduardo Barroso (mandatário por Lisboa) ou Rui Moreira, o mandatário nacional da candidatura, serão presenças notadas. O candidato apoiado por PSD e CDS-PP vai passar por 15 distritos, nomeadamente Lisboa, Faro, Viseu, Leiria, Porto, Aveiro, Guarda, Setúbal, Évora, Beja, Santarém, Coimbra, Viana do Castelo, Braga e Vila Real. A campanha de Marques Mendes centra-se, sobretudo, no Norte e Centro, territórios que, eleitoralmente, têm mais peso do que Alentejo e Algarve. Na segunda-feira arranca na Guarda.Gouveia e Melo passará três dias em Lisboa, dois no Porto, passando por Aveiro, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real, Viseu, Portalegre, Coimbra, Leiria e Setúbal. Não vai ao Algarve nem ao Alentejo. No domingo, em Lisboa, visita a Feira do Relógio e depois lança a campanha com um almoço no Pavilhão do Bairro da Boavista, onde se esperam alguns apoiantes, especialmente os que derivam de outros quadrantes políticos.André Ventura inicia a campanha presidencial no sul do país, com arruadas e contacto direto com a população, passando por Albufeira, Silves e Beja, círculos eleitorais onde o Chega jogou forte e conseguiu resultados eleitorais mais assinaláveis do que no Centro e Norte. Neste sábado, está em Albufeira, município que é presidido desde outubro por Rui Cristina, do Chega, ex-deputado do PSD, que conquistou 40,51% dos votos no município. O périplo segue para Silves, Sines e Évora. Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre seguem-se. Seguir-se-á o Norte, sem locais comunicados ainda. A ida às regiões autónomas já acontecera em pré-campanha.João Cotrim de Figueiredo começa em Lisboa no domingo, com a corrida das Docas até Lisboa, tendo um evento na capital ao longo da tarde. Mantém-se nos arredores até dia 8, só se deslocando até Santarém e Leiria. A partir daí, sobe até Aveiro, passa dois dias no Porto, atravessa Braga, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra, por exemplo. Tal como Gouveia e Melo, não vai até ao Alentejo ou Algarve.Neste sábado, António Filipe foi à Amadora, à Escola Secundária Seomara da Costa Primo, rumando a Peniche no domingo para visitar o Museu Nacional Resistência e Liberdade, antes de se encontrar com a população do Barreiro. Na segunda-feira, começa o dia onde Ventura passou o domingo, em Albufeira, terminando em Grândola esse dia 5.Jorge Pinto vai começar o primeiro dia de campanha a Norte, este domingo, com uma visita ao Mercado de Angeiras, em Matosinhos, e depois fará campanha na viagem de comboio até Sta. Apolónia, reunindo-se em Lisboa com os principais dirigentes do partido. Passa a segunda-feira na Guarda e Viseu, visitando a associação dos ex- trabalhadores das Minas de Urânio. Passa dois dias em Lisboa, antes de rumar a Porto, Viana do Castelo e Braga na sexta-feira. Leiria, Santarém, Aveiro e Coimbra são pontos de passagem seguintes. Terça-feira vai ao Alentejo e na quarta-feira ao Algarve. Na quinta-feira faz comício em Gaia e Gondomar, na sexta encerra campanha em Lisboa.Catarina Martins arranca no Porto, cidade-natal, a sua campanha, descendo, nos dias seguintes, a Aveiro, Santarém e Torres Novas. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, pelo plano divulgado à Imprensa, não tem ainda previsto deslocações aos distritos Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda, Portalegre e às regiões do Alentejo e Algarve.Setúbal recebe a comitiva a 8 e 12 de janeiro, Lisboa a 9, 10, 12,13 e 14, locais de maior implementação do partido. Os dois dias derradeiros de campanha são passados entre Porto e Braga..Presidenciais. José Luís Carneiro e António José Seguro afinam ideias em reunião esta segunda-feira .Presidenciais. José Luís Carneiro garante que Seguro terá "toda a mobilização do Partido Socialista".Presidenciais. Justiça domina e beneficia Ventura, Marques Mendes está ‘preso’ ao Governo\n