No congresso foram anunciadas, entre militantes, algumas candidaturas às federações.
No congresso foram anunciadas, entre militantes, algumas candidaturas às federações.Foto: Leonardo Negrão
Política

Bragança, Vila Real e Viseu contrariam pedido de Carneiro e há listas rivais pelas federações

Secretário-geral não endossou apoios, mas via como desejável acordos para listas únicas às federações. Em três distritos, pelo menos, haverá luta. Alentejo verá mudanças com soluções de continuidade.
Frederico Bártolo
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