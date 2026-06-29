Em Junho, o PS de José Luís Carneiro desce para 29,3%, depois dos 33,4% registados no mês anterior.
Em Junho, o PS de José Luís Carneiro desce para 29,3%, depois dos 33,4% registados no mês anterior.Reinaldo Rodrigues
Política

Barómetro DN/Aximage: PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem. AD e Chega sobem

PS lidera mas recua face a 33,4% em maio. AD sobe de 23,2% para 25,3%. Chega cresce 0,1 pontos para 23,6%. Tendo em conta a margem de erro, AD e Chega estão em empate técnico.
Filipe Alves
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