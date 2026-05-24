Aos jovens, Montenegro diz que “não há condições” para subir pensões mínimas e baixar idade da reforma

Não há dinheiro, neste momento, para garantir que as reformas tenham como valor mínimo o salário mínimo, nem para baixar a idade da reforma. A afirmação, dirigida aos jovens, é do primeiro-ministro, Luís Montenegro.O líder do Governo discursou esta tarde, em Viseu, no encerramento do congresso da Juventude Social-Democrata (JSD). “Hoje, ser amigo dos jovens é dizer a verdade aos jovens e ao resto do país. E é dizer que não temos condições para satisfazer, ou prosseguir, esses desejos”, afirmou Montenegro.A mensagem foi também dirigida ao Chega, embora sem referência direta ao partido. Isso porque as reivindicações mencionadas foram impostas por André Ventura como condição para aprovar alterações às leis laborais.“Os que defendem uma redução significativa da idade da reforma, ou a pretensão imediata de garantir que todas as pensões atinjam o limiar mínimo do salário mínimo nacional, não se apercebem de que, ao dizer estas coisas com tanta facilidade e irresponsabilidade”, acusou o líder do PSD.“O que estão a dizer é que não se importam com aqueles que cá estarão depois de nós, porque não se importam de deixar a nossa Segurança Social numa situação de sustentabilidade impossível”, alegou. O discurso foi aplaudido.Montenegro encerrou o congresso, que elegeu João Pedro Luís como presidente da estrutura da JSD. O jovem de 24 anos era até então secretário-geral da "jota" recebeu 58% dos votos.João Pedro Luís, 24 anos, foi cabeça de lista do PSD pelo círculo eleitoral de Portalegre nas legislativas de 2022, ainda durante a direção de Rui Rio, mandatário nacional da juventude do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, quando este foi eleito presidente do PSD em 2022, e é atualmente secretário-geral da JSD.Em entrevista ao DN na passada semana, o agora lider da JSD afirmou que "a JSD tem de ser ambiciosa e exigente consigo própria, com o partido e com o Governo". Relembre aqui.amanda.lima@dn.pt.Luís Montenegro pede "coragem para mexer e para mudar" na legislação laboral.Lei Laboral. PS passa bola ao Governo e Chega quer retirar a esperança de vida do cálculo da idade da reforma