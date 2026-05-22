João Pedro Luís foi o cabeça de lista do PSD em Portalegre nas eleições legislativas de 2022, quando tinha 19 anos.
João Pedro Luís foi o cabeça de lista do PSD em Portalegre nas eleições legislativas de 2022, quando tinha 19 anos.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

João Pedro Luís: "A JSD tem de ser ambiciosa e exigente consigo própria, com o partido e com o Governo"

Atual secretário-geral candidata-se à presidência com elogios ao reforço da organização nos centros de decisão e à centralidade que o Governo dá à juventude. E novas prioridades, como a segurança.
Leonardo Ralha
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