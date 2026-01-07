António José Seguro mune-se de especialistas no ambiente para combater "negacionistas"

Depois do debate presidencial, António José Seguro reuniu-se com especialistas do Ambiente e Clima numa ação que decorreu durante duas horas em Benfica. O candidato presidencial falou de "fragmentação" e de outras urgências, como "habitação, Defesa e Saúde" e deixou a ideia de que os partidos devem "cooperar", respeitar "sentidos de urgência" e evitar "sectarismos". "O papel do Presidente da República é ser uma sementeira de ideias. Devemos procurar soluções duradouras que tenham estratégias e avaliadas, para evitar os caprichos", advogou, relatando que no tempo do governo de Guterres, para encontrar um orçamento cooperativo, "houve uma enorme dificuldade de os outros ministérios abandonarem os logotipos", relatando ainda que não pode "mudar a política num mesmo governo porque se muda o ministro."Para Seguro, a presença de cientistas no aconselhamento a políticos é determinante. "Enriqueceram-me com perspetivas. Queremos mais debate sobre factos, menos sobre perceções. Deve haver pedagogia no espaço público e precisamos dos cientistas. Dou-lhes valor distintivo porque os cientistas têm factos e afastam-se de negacionistas e de extremistas", declarou, prometendo uma Presidência aberta para o ambiente e procurar uniões para consensos. A nível externo, promete lutar pelo clima e pede uma "transição justa" para todo o território.No debate com quase duas dezenas de especialistas, foi vincado que o ordenamento do território tem de ser aplicado depois de legislado pelo PS em 2017, o incentivo ao investimento privado para o ambiente, a preocupação com a conservação antes do restauro, recordando-se que Portugal é o país europeu mais afetado pelas alterações climáticas. Sugeriu-se uma mudança na comunicação em ciência e clima, para aproximar os eleitores da política. Duarte Cordeiro, figura relevante no PS e ex-ministro do Ambiente, destacou a importância de resolver os problemas da mobilidade. .Debates. Seguro agrega à esquerda mais do que Marques Mendes à direita. Jorge Pinto foi a surpresa.Revista de imprensa. Seguro lidera sondagem que mostra queda de Marques Mendes