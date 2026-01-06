Revista de imprensa. Seguro lidera sondagem que mostra queda de Marques Mendes

A 12 dias das eleições presidenciais, o Jornal de Notícias publica esta terça-feira, 6 de janeiro, a mais recente sondagem que coloca pela primeira vez António José Seguro na frente com 19,3% das intenções de voto. Este estudo aponta, no entanto, para um empate técnico, uma vez que na segunda posição surge Henrique Gouveia e Melo com 19,2%, seguido por André Ventura com 18,9% e João Cotrim de Figueiredo com 18%. Nesta sondagem, Luís Marques Mendes surge apenas como o quinto nas intenções de voto com apenas 15,4%.O Público alerta para o facto de a Caixa poder ter deixado prescrever dívida de quase 30 milhões de euros da Heliportugal. O jornal diz que a empresa intentou uma ação alegando que banco nunca executou dívidas em incumprimento há anos, deixando por isso prescrever os créditos. O banco diz, no entanto, estar a fazer todos os esforços para recuperar créditos antigos.O Correio da Manhã faz manchete com o caso de um crime brutal na Amadora, em que uma mulher matou a ama do filho com um bloco de cimento e fez-se, depois, passar por ela.O Diário de Notícias puxa para tema principal a disparidade entre sexos. Mulheres recebem pensões 23% inferiores às dos homens, de acordo com um estudo da OCDE. Maternidade, interrupções na carreira e desigualdade salarial explicam este desvio acentuado..Leia aqui o DN desta terça-feira, 6 de janeiro