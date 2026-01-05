Leia aqui o DN desta terça-feira, 6 de janeiro

A disparidade entre sexos no valor das reformas faz manchete no DN deste dia:Mulheres recebem pensões 23% inferiores às dos homensA disparidade nas reformas das portuguesas e das mulheres em geral é ainda maior do que a salarial, indica um estudo da OCDE. Maternidade, interrupções na carreira e desigualdade salarial explicam o desvio acentuado.A foto principal vai para a detenção e início de julgamento nos EUA do líder venezuelano: Maduro declara-se inocente e “prisioneiro de guerra” perante juiz em Nova IorqueTambém se sublinha as presidenciais: Esquerda rejeita desistir em prol de Seguro e vai mesmo até ao fimDescarregue no link abaixo a edição completa do jornal:.Veja em detalhe a primeira página desta edição: