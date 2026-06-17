Antigos deputados e autarcas do PS exigem reintegração imediata de Daniel Adrião

Um grupo de 101 militantes socialistas assinou a petição "O PS não está acima da lei", que exige ao secretário-geral José Luís Carneiro o "cumprimento imediato e integral" da decisão do Tribunal Constitucional que anulou a expulsão de Daniel Adrião. Em causa esteve a candidatura independente à Junta de Freguesia de São Vicente, em Lisboa, encabeçada pelo militante que chegou a disputar a liderança do partido com o então primeiro-ministro António Costa.Entre os signatários da petição estão os ex-deputados socialistas Ricardo Gonçalves e Mário Ruivo, tal como antigos presidentes de Câmara, incluindo Rui Barreiro (Santarém), Joaquim Rosa do Céu (Alpaiarça), Francisco Orelha (Cuba) e Mário Jorge Nunes (Soure), os quais concordam que a inação do Largo do Rato face ao acórdão do Tribunal Constitucional, que transitou em julgado a 8 de maio, "é politicamente inaceitável e democraticamente intolerável"."Um partido que se reclama defensor da democracia e do Estado de Direito não pode escolher quais são as decisões judiciais que cumpre e aquelas que ignora. Isto não é um detalhe processual. Não é uma mera divergência interna. Estamos perante a persistência de uma situação de ilegalidade", lê-se no documento, que aponta a manutenção dos efeitos da expulsão como um comportamento "indigno da história do PS".Defendendo que "o silêncio e a passividade" da liderança de José Luís Carneiro são "profundamente perturbadores", os signatários da petição alegam que fica posta em causa a "credibilidade democrática" do PS, mais do que apenas um militante do partido. Devido à expulsão, Daniel Adrião viu-se excluído do último Congresso..Daniel Adrião acusa PS de ignorar anulação da sua expulsão pelo Tribunal Constitucional.Daniel Adrião vê confirmada expulsão do PS, mas avança para o Tribunal Constitucional