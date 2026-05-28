Antigo jornalista e assessor de Costa e Carneiro. Quem é Duarte Moral, implicado na operação "Imergente"?

O PS confirmou em comunicado que na manhã desta quinta-feira, 28 de maio, a Polícia Judiciária estava na sede do partido “a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores". O nome não é referido, mas trata-se de Duarte Moral, antigo jornalista do Público e do Diário de Notícias, que antes e depois passou por outras publicações, ainda que grande parte do seu percurso profissional tenha passado pelo PS, tendo feito essa aproximação ainda nos governos de António Guterres."A operação 'Imergente'", como a PJ designou a investigação, de acordo com um comunicado divulgado por esta força de segurança, "mobilizou cerca de 400 inspetores e peritos da Polícia Judiciária e sete magistrados do Ministério Público".Duarte Moral, um dos cinco detidos no decurso desta megaoperação - tal como a sua mulher, Rute Reimão, segundo a CNN Portugal - será um dos que "serão presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação".Na base da ligação de Duarte Moral a este processo estarão alegadas contratações por ajuste direto feitas à empresa de comunicação de que o atual assessor do PS é sócio, Diálogo Emergente."Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público", explica a PJ, sem referir nomes, apenas levantando o véu do que está por trás do processo de investigação.Na década de 1990, Duarte Moral trabalho una editoria de Política do jornal Público, antes de transitar oficialmente para a assessoria de António Costa, ministro da Justiça entre 1999 e 2000, no Governo de António Guterres.Em 2001,passou pelo jornal independente para profissionais de comunicação Meios & Publicidade. Entre sensivelmente 2002 e 2005, Duarte Moral trabalhou na redação do Diário de Notícias, onde foi editor de Desporto. Ainda em 2005, regressou ao PS, para assessorar o ministro da Administração Interna António Costa, na altura no Governo de José Sócrates. Duarte Moral manteve o cargo até 2007.Em dois períodos distintos – entre 2007 e 2009, e 2015 e 2017 – foi também assessor do grupo parlamentar do PS.Atualmente, Duarte Moral assumia as funções de assessor de imprensa do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro."O Partido Socialista não é, como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária", sublinha o partido no comunicado desta manhã, acrescentando que, "como é seu dever, o Partido Socialista está a colaborar com a Polícia Judiciária em tudo quanto lhe é por esta solicitado, no sentido de assegurar a boa condução das investigações e no respeito integral dos princípios e regras do Estado de direito"..PJ faz cinco detenções e buscas na sede do PS. Investigados contratos de quase dois milhões de euros.José Luís Carneiro garante que o PS não está a ser visado na investigação da Polícia Judiciária.Operação "Imergente". Miguel Coelho suspende mandato como deputado municipal do PS em Lisboa