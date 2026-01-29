André Ventura critica "falta de presença institucional" e repetição de falhas

O candidato presidencial André Ventura criticou esta quinta-feira, 29 de janeiro, em Coimbra, a "falta de presença institucional" no acompanhamento dos efeitos da passagem da depressão Kristin pelo país.O líder do Chega realçou que durante a manhã "pudemos constatar que não há redes de comunicação ou estão todas em baixo. Isto não é aceitável", disse. "Não compreendo como falha novamente a energia. Passámos por cheias, passámos por incêndios, passámos por um apagão e não aprendemos nada com isto?", questionou. "Segundo me disseram o SIRESP voltou a falhar... Mas estamos a brincar? Sempre que é preciso as coisas não funcionam? Porque é que esse invesimento não foi feito?", continuou.Ventura considerou que o papel dos candidatos a chefe de Estado é "mostrar ao país liderança e proximidade em relação ao que aconteceu"."Estamos aqui – não falhamos em proximidade, em olhar para os danos que esta intempérie trouxe", salientou, dizendo que "houve desaparecimento do Governo nesta matéria".André Ventura comentou ainda que durante o dia de ontem "não sabíamos o que a ministra da Administração Interna estava a fazer, o que o Presidente da República estava a fazer, o que o primeiro-ministro estava a fazer"..Governo vai decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas. Marcelo concordou.“Estamos completamente desesperados". Autarca de Figueiró dos Vinhos pede "socorro".Inundações em Alcácer do Sal. Algumas zonas têm "um metro de água" e situação pode agravar-se com chuva e maré alta