Inundações em Alcácer do Sal. Algumas zonas têm "um metro de água" e situação pode agravar-se com chuva e maré alta

A zona baixa da cidade de Alcácer do Sal, inundada devido à subida do Rio Sado, na quarta-feira, 28 de janeiro, sem causar danos, acumula em algumas partes mais de um metro de altura de água, revelou fonte da câmara.Em declarações à agência Lusa, António Grilo, vereador com o pelouro da Proteção Civil na Câmara de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse que o Rio Sado "acabou por galgar o muro de suporte" na frente ribeirinha e "meter alguma água na via pública", sem "causar qualquer tipo de danos".. Também na "avenida [dos Aviadores] continuamos com o mesmo volume de água e a expectativa é que se mantenha durante largas horas", acrescentou.Além da chuva que tem caído nos últimos dias e da subida da maré do Sado, "as barragens a montante continuam a libertar muita água e, neste momento, não conseguimos alterar a situação", relatou.. As próximas horas serão dedicadas a salvaguardar o bem-estar e a perceber as necessidades dos moradores dos prédios situados na zona baixa da cidade, explicou o autarca, acrescentando que até às 10:00 de hoje "não foi necessário" retirar pessoas das suas casas."Há que salvaguardar as pessoas que estão dentro de casa, perceber quais são as suas necessidades, facultar-lhes alguns alimentos, alguns medicamentos [e] tentar perceber se é preciso retirar pessoas", afirmou.Segundo o autarca, trata-se de moradores que vivem em prédios, na sua maioria com "três andares", junto à avenida que está submersa e que em alguns locais tem "mais de um metro de água", que "preferiram ficar em casa" depois dos alertas emitidos, na quarta-feira, devido à subida da maré.Durante a manhã desta quinta-feira, o município, em conjunto com os bombeiros, está a "fazer a avaliação e a ponderar a remoção das pessoas" das suas habitações, para "corresponder àquilo que são as expectativas das pessoas de forma segura", esclareceu António Grilo, que não soube precisar o número de moradores nesta situação."Houve pessoas que foram para casa de familiares, ontem [quarta-feira], durante o período da tarde, quando a água começou a subir", explicou.Também ao final da tarde de quarta-feira, o município, de forma preventiva, solicitou à E-Redes o corte de eletricidade nesta área e evacuou o lar de idosos da associação AURPICAS e transferiu os 20 utentes, levados para uma outra estrutura da mesma instituição situada na zona alta da cidade ou para casa de familiares.À Lusa, António Grilo realçou que, apesar de estes episódios de inundações causados pelo Rio Sado não serem um fenómeno novo para a população de Alcácer do Sal, "há muitos anos que não" se verificava "uma situação destas" na zona baixa da cidade."A maré do rio está a subir até perto do meio-dia e, se houver chuva, que está prevista para o período das 15:00, pode eventualmente começar a agravar a situação, com a subida da água, inclusivamente na restante frente ribeirinha, mais a jusante", alertou.Na sua página na rede social Facebook, o Município de Alcácer do Sal informou que, além das avenida marginal (com trânsito condicionado) e Avenida dos Aviadores, inundada e cortada ao trânsito, também a Ponte Metálica sobre o Rio Sado e a Rotunda do Forno da Cal estão entre as áreas com constrangimento e/ou inundadas, bem como diversas estradas pelo concelho..