Alexandra Leitão foi entrevistada por Filipe Alves no DN no dia 7 de outubro de 2025
Alexandra Leitão foi entrevistada por Filipe Alves no DN no dia 7 de outubro de 2025FOTO: Gerardo Santos
Política

Alexandra Leitão: “O nosso programa é equilibrado. Moedas fala em extremismo para evitar discutir os problemas de Lisboa”

Numa entrevista gravada no estúdio do DN, a que pode assistir esta sexta-feira em www.dn.pt, a candidata apoiada por PS, Livre, BE e PAN diz não estar encostada à extrema esquerda. Vinca o “descuido” da governação do presidente que diz não sair com “boa imagem” do Elevador da Glória.
Publicado a
