"A sensação com que se fica é que, mais uma vez, o Governo mostrou insensibilidade e impreparação", acusa líder do PS

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, esteve esta sexta-feira (30) reunido com 32 autarcas socialistas dos distritos mais afetados pela depressão Kristin, que lhe fizeram um relato dos danos e um ponto da situação."A sensação com que se fica é que, mais uma vez, o Governo mostrou insensibilidade e impreparação para antever e gerir atempadamente esta crise. Tinha acontecido no apagão, aconteceu nos incêndios e voltou a acontecer agora", acusou o líder do PS.De acordo com José Luís Carneiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) "informou a tempo e a horas" sobre a depressão Kristin. "O que significa que se conheciam as características da tempestade e onde ela poderia ser mais severa", afirmou."Não houve reunião da comissão nacional de Proteção Civil, nem antes, nem durante, nem depois da passagem da depressão. Ou seja, uma vez mais, como aconteceu já em outros momentos críticos da vida do país não existiu a coordenação política interministerial prevista no sistema de Proteção Civil", acusou.José Luís Carneiro considerou ainda que a declaração de situação de calamidade "foi tardia". "Não se percebe porque não foi, aliás, acionado o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil a 28 de janeiro", disse.Afirmou que "não é esta hora para pedir responsabilidades", mas "é hora para exigir eficácia na resposta do Governo às populações". "O Estado não pode falhar aos cidadãos. A solidariedade do Estado não pode ser uma palavra vã", defendeu.Na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa, José Luís Carneiro, começou por dirigir "uma palavra de condolências às famílias" das vítimas da depressão Kristin e "uma palavra de solidariedade do PS às populações afetadas nas condições de vida e na destruição do seu património".Manifestou também gratidão aos autarcas, às forças de segurança, aos bombeiros e a todas as entidades que estão a ajudar a repor a normalidade.."A dimensão dos prejuízos é brutal", admite Leitão Amaro. “Bastante acima” dos incêndios de 2024 ou 2025, prevê ministro da Economia\n.Na zona de Leiria há mais de 200 mil clientes sem energia. Proteção Civil pede geradores para a região Oeste.Operação "Limpar Leiria" arranca este sábado. Voluntários deverão levar luvas, pás, vassouras e outras ferramentas.Figueiró dos Vinhos apela à doação de bens