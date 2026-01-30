Figueiró dos Vinhos apela à doação de bens

O Câmara de Figueiró dos Vinhos fez um apelo à doação de bens para ajudar a população do concelho que foi afetada pela passagem da depressão Krsitin na madrugada de quarta-feira."Neste momento, há cidadãos que perderam os bens materiais básicos do seu lar devido a esta grave intempérie", lembra a autarquia, fazendo um apelo "ao humanitarismo, solidariedade e apoio dos portugueses" para que ajudem a população do concelho a recuperar desta "inimaginável situação de crise".A Câmara apela à doação de roupas de cama (lençóis, cobertores, almofadas, etc.), mobiliário de quarto e de sala e eletrodomésticos.Quem estiver em condições de apoiar deverá fazer a entrega do donativo no Pólo de Formação de Figueiró dos Vinhos (Rua Dr. José Luís Calheiros Ferreira - Quinta do Cabeço).A depressão Kristin deixou um rasto de destruição do concelho, com milhares de árvores caídas, muros e vedações destruídas, deslizamento de terras e taludes e estragos no agrupamento de escolas e sinalização vertical.Ainda sem o levantamento exaustivo dos estragos, o presidente da autarquia de Figueiró dos Vinhos estimou na quinta-feira, 29 de janeiro, à Lusa a que existam “centenas de milhares de euros de prejuízo” entre privado e público.Segundo o autarca, cerca de 120 agregados familiares sofreram estragos nos telhados das suas habitações, o que poderá levar a autarquia a proceder a realojamentos.O concelho está desde a madrugada de quarta-feira sem eletricidade e telecomunicações.Mais de 290 mil clientes da E-Redes continuavam às 06:30 desta sexta-feira sem fornecimento de energia em Portugal continental. Segundo informação enviada à agência Lusa, o distrito de Leiria continuava a ser a zona mais afetada com cerca de 221 mil clientes afetados, tendo a E-Redes ativado o "estado de emergência" e instalado 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200.Várias Câmaras Municipais de todo o país estão a abrir à população infraestruturas munipais para que estas possam fazer a sua higiene pessoal.