Furacão Leslie cancelou espetáculo Revenge of The 90's

A notícia foi avançada pela organização do evento, que considerou não estarem reunidas as condições de segurança, devido à chegada do furacão Leslie ao território nacional. O primeiro espetáculo da tour nacional da festa Revenge of the 90's, até então marcada para esta noite na Feira Internacional de Lisboa (FIL) foi adiado para o próximo sábado, às 22h. A tempestade está a dirigir-se para Portugal Continental e deverá começar a ser sentida na capital por volta das 19h.

Já durante a tarde, depois das notícias que davam conta da chegada do furacão e dos conselhos da Proteção Civil, várias pessoas tentavam vender os seus bilhetes e outras já exigiam o reembolso, no evento criado no Facebook para a festa. Contudo, a organização ainda não confirmou se irá reembolsar os que compraram bilhete para este sábado.

Em declarações ao DN, a organização disse lamentar o sucedido e garante fazer "os possíveis para que continue a ser uma grande festa".

Lisboa, Açores, Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Guimarães, Madeira, Portimão, Porto, Torres Vedras e Viseu são os 12 destinos previstos para a primeira tour da festa, que se prolongará para o ano de 2019.

Los Del Rio, anjos, Melão, Non Stop, Toy, Saúl, Rednex e Alice Deejay são alguns dos artistas nacionais e internacionais que marcarão presença no evento que pretende homenagear os anos 90.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 19h44, com novas informações relativamente à nova data do evento, avançadas pela organização do evento.