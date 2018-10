Furacão Leslie pode atingir Portugal Continental este sábado à tarde

O furacão Leslie pode não só atingir o arquipélago da Madeira como também Portugal Continental na tarde deste sábado. Há ainda muita incerteza em relação à trajetória do Leslie, contudo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) "as últimas previsões apontam para um desvio da trajetória do furacão Leslie para norte da Madeira, podendo ainda atingir Portugal continental".

As últimas previsões apontam para que a Madeira e o Porto Santo sejam atingidos a partir da manhã deste sábado, com rajadas de vento que não deverão ultrapassar os 90/110 km/h. As ondas podem atingir cinco a sete metros, com altura máxima de 10 a 12 metros, no período entre as 13.00 e as 19.00.



Caso a trajetória esteja correta Portugal Continental pode começar a ser afetado entre as 19.00 e as 22.00 com especial incidência no Centro, Sul e litoral. Em todo o caso o período mais crítico para o território do continente será na madrugada de domingo, entre as 1.00 e as 7.00.

O aviso norte-americano

Para se perceber como o Leslie tem que ser levadio a sério basta dizer que o aviso mais recente vem do Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center - NOOA) , entidade norte-americana que acompanha fenómenos meteorológicos como o Leslie. O NOOA aconselha vivamente as autoridades portuguesas, e também espanholas, a monitorizar com detalhe o progresso da Leslie.

O NOOA afirma que o Leslie passará de furacão a ciclone pós-tropical neste sábado. Quanto mais ele se mover para o interior da Península Ibérica mais fraco ficará até se dissipar, espera-se, até segunda-feira.