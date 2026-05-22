O urso na armadilha do dragão: a aliança desigual entre Putin e Xi

Quando Xi Jinping e Vladimir Putin se encontram — como aconteceu de novo esta semana — assistimos a uma demonstração geopolítica altamente coreografada e rica em simbolismos. Falam de um mundo multipolar e brindam a uma “nova era” e a uma parceria “sem limites”, a célebre expressão que saiu da reunião que tiveram em fevereiro de 2022, uns dias antes do arranque da inadmissível guerra de agressão russa contra a Ucrânia. As mensagens que procuram enviar para o resto do planeta, nomeadamente para a Europa, são muito explícitas. Foram repetidas esta semana. Primeiro, que a China e a Rússia estão unidas por uma aliança inquebrantável, indispensável para a construção da nova ordem mundial que acham necessária. Segundo, pretendem que essa ordem será diferente da estabelecida nas últimas décadas pelo mundo ocidental, sobretudo desde o tempo do tandem Reagan-Thatcher e no período que se seguiu ao fim da Guerra Fria. Estamos claramente perante um projeto sino-russo de reordenamento à sua maneira das relações internacionais. É, no entanto, uma parceria coxa, um relacionamento desigual. Do ponto de vista económico, por exemplo. A China é indiscutivelmente o centro de gravidade e o eixo primordial da economia vizinha. Representa agora entre 40% e 45% das importações russas. É uma dependência avassaladora. Por seu turno, apenas pouco mais de 4% do comércio externo da China é efetuado com a Rússia, segundo dados da Bloomberg. Trata-se de uma percentagem insignificante quando comparada com o valor das trocas entre a China e outras economias, sejam elas os EUA, a UE ou a ASEAN. Por outro lado, a moeda chinesa, o yuan, é a divisa predominante no mercado financeiro de Moscovo. O yuan substituiu praticamente a maioria das transações que anteriormente eram executadas em dólares norte-americanos. O resto é feito em rublos. À desigualdade económica junta-se a política. Essa é a dimensão mais significativa da dissimetria entre os dois países. Existe uma hierarquia tácita que coloca o presidente chinês no topo. Dir-se-ia que Xi imagina, propõe e faz acontecer. Putin segue, quando pode, quando vê que isso não põe em causa a sua imagem política na cena doméstica em que ainda dita a lei. Xi Jinping pretende ser o arquiteto da nova estrutura internacional, construída com calma, firmeza e tempo. Joga sem pressas desnecessárias. Está inteiramente convencido que, em breve, o seu país será um rival em pé de igualdade com os EUA. E que os desafios globais colocarão a China no centro das respostas multilaterais. Vladimir Putin, por sua vez, confundiu desfiles pomposos com capacidade militar. Acabou por se atolar numa guerra intensamente desgastante, que cometeu o erro de iniciar sem qualquer respeito pela Lei Internacional e com umas forças armadas que fazem pensar na muito duvidosa lenda das aldeias de Potemkin. Putin continua a acreditar que é um gigante estratégico, quando na realidade a Ucrânia lhe está a pôr a nu os pés de barro. Putin é igualmente uma nódoa na reputação internacional de Xi Jinping. Xi vê-se obrigado a defendê-lo nas mais diversas arenas políticas embora saiba que isso acarreta custos de reputação para o seu regime, que quer ser visto como o defensor da paz e da cooperação multilateral. Os objetivos estratégicos de Xi são, no essencial, dois. Por um lado, assegurar o domínio chinês na região definida pelos oceanos Pacífico e Índico. Por outro, ganhar a dianteira no que respeita às tecnologias que estão a moldar o século XXI. Alcançar isto exige tempo e que as principais potências rivais andem distraídas com outras questões. É aqui que os erros políticos de Putin se revelam de um valor incomensurável para a China. Por muito que não se pense nisso, a guerra sem fim à vista na Ucrânia mantém uma parte significativa das capacidades estratégicas, dos recursos militares e da atenção diplomática dos principais rivais da China longe de possíveis críticas e medidas contra a política interna e externa chinesa. Cada reunião de crise no quadro da NATO ou nas capitais da UE representa uma distração tática para Washington e cria clivagens entre a Europa e os EUA. Tudo isto permite ao presidente Xi continuar o processo de subordinação económica e política da Rússia, bem como a modernização do Exército de Libertação Popular e blindar a economia da China contra possíveis sanções ocidentais. Putin é assim uma excelente distração política. A maior ansiedade de Xi em relação à Rússia diz respeito à filosofia bélica que continua a imperar no Kremlin. Quando Moscovo insinuou que poderia utilizar armas nucleares táticas na Ucrânia, foi Beijing — e não apenas Washington — que também traçou, silenciosa, mas firmemente, uma linha vermelha perante as intenções de Putin. Xi precisa de um conflito prolongado e desgastante que sangre o Ocidente, mas não pode dar-se ao luxo de permitir ou promover uma escalada apocalíptica que destrua a ordem global da qual a ascensão da China depende. Consequentemente, o apoio de Xi à Rússia tem limites estritos, embora não declarados. Essa é a realidade, apesar das afirmações públicas. A China compra petróleo e gás russo com desconto, em yuans e com limites – não houve acordo sobre o novo oleoduto transiberiano, o que desapontou profundamente a delegação vinda de Moscovo. E fornece a Moscovo bens de "dupla utilização", incluindo militar, como microchips e componentes de drones. Fá-lo discretamente, mas em grandes quantidades. Nega, porém, qualquer acusação de ajuda militar letal direta. Porquê? Para evitar sanções ocidentais secundárias contra a sua economia, que depende fortemente do comércio externo. O “arquiteto” sabe que um confronto direto com o Ocidente, neste momento, faria descarrilar as suas ambições e colocaria em risco a autoridade do Partido Comunista Chinês. O essencial é compreender a verdadeira natureza da relação entre Xi Jinping e Vladimir Putin e responder aos sérios riscos que ela representa. Note-se os diferentes acordos que foram assinados durante esta visita. Por exemplo, nas áreas da energia atómica, do espaço e da IA. Estas matérias não permitem análises simplistas. A China e a Rússia não representam o mesmo tipo de desafio. Mas, apesar das assimetrias, existe uma perigosa convergência estratégica entre ambos os regimes.