O toque português em todos os sentidos humanos na Bienal de Veneza

A Bienal de Veneza 2026, que abriu este mês no meio de controvérsia e protestos devido à inclusão dos pavilhões nacionais da Rússia e de Israel, reuniu 99 países e 111 artistas nos seus dois principais espaços. No entanto, apenas um país faz literalmente tremer o chão: Portugal, representado pelo artista Alexandre Estrela.Ao entrar por um corredor estreito no Pavilhão de Portugal, situado no interior do Fondaco Marcello, uma casa mercantil do século XV outrora utilizada para armazenar tabaco e seda, os funcionários avisam os visitantes sobre a possibilidade de exposição a sons intensos desencadeados por um tremor sísmico. De facto, quando o sismo ocorreu com um rugido ensurdecedor, a minha reação foi um grito embaraçoso. Não admira que a instalação se chame REDSKYFALLS.Dentro da sala escurecida, contempla-se uma bela paisagem montanhosa, o tipo de imagem que seria um protetor de ecrã ideal para um portátil. No entanto, a projeção gerada por computador sobre placas de alumínio gravadas que representam diferentes espécies torna-se gradualmente inquietante à medida que um tremor se aproxima.REDSKYFALLS apresenta dados de atividade sísmica captados em tempo real de algumas das cidades mais propensas a sismos do mundo: São Francisco, Lima, Los Angeles e Lisboa. À medida que os tremores se aproximam, as rãs abandonam os charcos, as cobras e os vermes emergem das suas tocas, as abelhas enxameiam e as cigarras ficam em silêncio. Observa-se os peixes a imobilizarem-se; as moscas a perderem as asas quando ocorre o impacto destruidor. A natureza funciona como um sistema de alerta.No seu discurso na cerimónia de abertura do Pavilhão, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, afirmou que a obra de Estrela não só evocava o devastador terramoto de Lisboa de 1755 como uma “assinatura histórica da transformação do planeta”, mas também refletia sobre a necessidade de aprender a reconhecer sinais. “Talvez esta seja uma das tarefas mais urgentes da atualidade”, afirmou.. A exposição principal da Bienal de Veneza 2026 reúne-se sob o título In Minor Keys e foi marcada pela morte súbita da curadora nascida nos Camarões, Koyo Kouoh, apenas algumas semanas antes da abertura. Mais tarde, surgiram protestos devido à inclusão de Israel e da Rússia por parte dos organizadores. A decisão levou à demissão do júri oficial, resultando assim no cancelamento da cerimónia oficial de entrega de prémios. O júri declarou que não avaliaria artistas de países cujos líderes estejam sujeitos a mandados de captura por crimes contra a Humanidade. O artista português Estrela esteve entre os quase 200 artistas e trabalhadores culturais que assinaram uma carta aberta da Art Not Genocide Alliance (ANGA).Em suma, a Bienal de Veneza recebeu a sua quota-parte do tumulto contínuo do mundo.Depois surge o Pavilhão do Vaticano, comissariado pelo cardeal português José Tolentino de Mendonça sob o título The Ear Is the Eye of the Soul. O cardeal, o “ministro da Cultura” da Santa Sé, juntamente com os curadores Hans Ulrich Obrist e Ben Vickers, apresenta uma experiência de escuta profunda e da beleza autêntica de um jardim. Por um momento, esquecem-se os problemas do mundo e mergulha-se por completo neste momento de felicidade.Ao colocar os auscultadores estereofónicos e entrar no Jardim Místico das Carmelitas Descalças, uma joia escondida de Veneza, encontra-se um ambiente transcendental. Já não se caminha, mas flutua-se entre visões de branco, verde e amarelo, flores, o aroma das árvores de jasmim, árias e outras músicas terapêuticas que fluem suavemente pelos ouvidos em transições perfeitas.Esta experiência espiritual conduz naturalmente a uma exposição de tom mais religioso de Pedro Cabrita Reis, de Portugal. Intitulada XIV Steps, reimagina as 14 Estações da Cruz através de uma perspetiva contemporânea. Trata-se de um projeto independente, oficialmente reconhecido pela Bienal de Veneza.A exposição está instalada num armazém de sal do século XIV, atualmente gerido pela Accademia di Belle Arti di Venezia. Localizado junto à frente ribeirinha das Zattere, a arquitetura industrial em pedra e madeira do espaço oferece um cenário apropriado para as monumentais 14 pinturas de Reis.As suas obras abstratas estão abertas à interpretação individual de cada visitante sobre a jornada de Jesus. Em algumas telas, a cruz, os anjos e até a figura da Virgem Maria parecem quase emergir das camadas de tinta.“Olho para o mundo como pintor, sinto como pintor, penso como pintor”, lê-se na declaração de Cabrita Reis que acolhe os visitantes à entrada do antigo armazém.Embora tenha sido inaugurada fora das atividades da Bienal, ainda em março, outra exposição portuguesa está a atrair multidões à medida que se aproxima a sua data de encerramento, a 8 de junho. Intitulada I Guardi de Calouste Gulbenkian, apresenta uma magnífica seleção de obras do célebre pintor veneziano de paisagens do século XVIII, Francesco Guardi. São os olhos de Gulbenkian.Dez das suas pinturas mais icónicas da coleção Gulbenkian estão expostas no autêntico palácio barroco Ca’ Rezzonico, o Museu da Veneza do século XVIII. O espaço encontra-se adornado com uma grande faixa da Gulbenkian, impossível de ignorar enquanto o vaporetto desliza pelo Grande Canal. A exposição apresenta cenas festivas venezianas, incluindo as lendárias Regatas e A Festa da Ascensão na Praça de São Marcos.Durante mais de seis meses, de dois em dois anos, até 22 de novembro, Veneza transborda de arte em cada esquina. Desta vez, parece que a contribuição portuguesa conseguiu tocar todos os sentidos humanos.