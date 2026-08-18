A única vez que falei com Ana Paula Martins

De resto, uma das informações mais interessantes e reveladoras das auditorias respeita ao facto de haver hospitais onde todos os clínicos eram/são objectores em relação à interrupção de gravidez (IG) até às 10 semanas (que no SNS é quase sempre efetuada por via medicamentosa) mas não em relação a outros “tipos” de IG, nomeadamente aquele que se deve a malformação ou doença do feto — o chamado aborto eugénico, cujo prazo vai até às 24 semanas de gestação.

Nessa altura, eram 27 os estabelecimentos oficiais de cuidados de saúde hospitalares do Continente que efetuavam todo o tipo de abortos (qualquer prazo e qualquer motivo previstos na lei), enquanto sete só realizavam as interrupções que não dependem “apenas” da decisão da mulher: além do aborto eugénico, também outros por motivos médicos (por perigo para a saúde física ou psíquica da mulher, que pode realizar-se até às 12 semanas, e para salvar a vida da mulher, que pode acontecer em qualquer altura da gravidez) e o aborto que, realizando-se até às 16 semanas, se funda no facto de a gravidez resultar de crime contra a autodeterminação sexual. De acordo com os dados da IGAS, a interrupção de gravidez até às 10 semanas por decisão exclusiva da mulher tinha mais do triplo das objeções dos outros tipos de aborto.

Como escreve a constitucionalista Teresa Violante, trata-se da chamada “objeção de consciência seletiva”, na qual o clínico não objeta ao ato em si — a destruição do embrião ou feto — mas a quem decide. Não se trata, assim, de uma decisão relacionada com a ideia primordial de “objeção de consciência” — que se funda em princípios filosóficos/éticos, sendo por esse motivo admitida na lei, por se considerar que obrigar o profissional a prestar aquele cuidado de saúde é violentar a sua consciência — mas na combinação entre o julgamento que o profissional de saúde se arroga fazer sobre os motivos da mulher que quer abortar e o poder do qual se considera, como servidor público, investido para negar o acesso ao cuidado de saúde. Não é objeção de consciência, é afirmação de poder.

Daí que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) no seu primeiro parecer sobre objeção de consciência, publicado em janeiro de 2025, defenda que haja uma lei a regulamentá-la, notando que "a invocação de objeção de consciência pode constituir um obstáculo ao direito à saúde, bem como uma discriminação no acesso que poderá prejudicar determinadas minorias e agudizar as desigualdades existentes na sociedade”. Vítimas típicas dessa discriminação são, nota o documento, "as mulheres que solicitam a interrupção voluntária da gravidez, principalmente até às 10 semanas, sendo este um dos procedimentos alvo mais comuns da OC por profissionais de saúde, cuja omissão poderá ter consequências negativas reais para a saúde reprodutiva e para a vida da mulher”.

Porque é disso mesmo — negação de um cuidado de saúde cujo direito a Lei da República consagra e estabelece ter de ser prestado com a urgência necessária — que se trata. É de negação que se trata quando se demonstra — fê-lo um estudo do economista António Melo — que a distância a um serviço de saúde que efectue abortos é inversamente proporcional ao número de abortos legais na população em causa. Dito de outra forma: quanto mais longe estiverem as mulheres de uma unidade de saúde que faça interrupções de gravidez, menos abortos legais farão.

E se nao fizerem abortos legais, sabemos bem — tivemos décadas de proibição para o provar — farão abortos ilegais. A não ser que não consigam, e quem não consegue são sempre as mais frágeis. As mais novas, as mais pobres, as mais violentadas; as mais excluídas. São essas as castigadas.

Nada disto é inevitável. Temos poucos ginecologistas e obstetras? Temos, sem dúvida. Mas, tal como se admite finalmente que as grávidas “sem complicações” sejam seguidas por enfermeiros especialistas, há algum motivo para que não sejam os enfermeiros especialistas a assumir parte ou a totalidade do processo da interrupção de gravidez, como de resto a Organização Mundial de Saúde há muito aconselha?

Há algum motivo para não se seguir o exemplo do Reino Unido, que por decisão de um governo conservador e com o apoio do Colégio dos Obstetras e de todos os corpos profissionais relevantes, regulamentou o aborto por “telemedicina”?

Nada fazer é demonstrar que aquele telefonema de Ana Paula Martins para Camila foi uma treta.